scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsशेयर बाज़ारAxis, ICICI, SBI, BOB, Bandhan, HDFC Bank: बैंकों पर आई डराने वाली रिपोर्ट?

Axis, ICICI, SBI, BOB, Bandhan, HDFC Bank: बैंकों पर आई डराने वाली रिपोर्ट?

नोमुरा इंडिया ने बैंकों पर अपनी ताज़ा रिपोर्ट में कहा कि भारत में भविष्य में किसी भी ब्याज दर में कटौती से बैंकिंग क्षेत्र की रिटर्न ऑन एसेट्स (RoA) पर निगेटिव प्रभाव पड़ सकता है।

Advertisement
Ankur Tyagi
Ankur Tyagi
New Delhi,UPDATED: Sep 10, 2024 13:07 IST
Axis, ICICI, SBI, BOB, Bandhan, HDFC Bank: बैंकों पर आई डराने वाली रिपोर्ट
Axis, ICICI, SBI, BOB, Bandhan, HDFC Bank: बैंकों पर आई डराने वाली रिपोर्ट

नोमुरा इंडिया ने बैंकों पर अपनी ताज़ा रिपोर्ट में कहा कि भारत में भविष्य में किसी भी ब्याज दर में कटौती से बैंकिंग क्षेत्र की रिटर्न ऑन एसेट्स (RoA) पर निगेटिव प्रभाव पड़ सकता है। इसके अलावा, संभावित 50 बेसिस प्वाइंट की रेपो दर कटौती से अधिकांश बड़े निजी बैंकों की शुद्ध ब्याज मार्जिन (NIMs) में 15-20 बेसिस प्वाइंट की गिरावट हो सकती है।

advertisement

सम्बंधित ख़बरें

नोमुरा की अपनी नई रिपोर्ट

नोमुरा ने अपनी नई रिपोर्ट में कहा कि हालांकि, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI), इंडसइंड बैंक लिमिटेड, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड और बंधन बैंक लिमिटेड पर इसका असर कम होगा। नोमुरा इंडिया ने यह भी स्पष्ट किया कि वह केवल NIM प्रभावों के आधार पर अपने स्टॉक दांव बदलने की सलाह नहीं देती है। इसलिए उसने एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा (BoB) और एक्सिस बैंक के प्राइस टारगेट को घटा दिया है।

नोमुरा इंडिया ने बताया

नोमुरा इंडिया ने बताया कि एचडीएफसी बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, फेडरल बैंक, बीओबी, एसबीआई, एयू एसएफबी, इंडसइंड बैंक और बंधन बैंक के 30-60 प्रतिशत लोन बुक सीधे रेपो दर या बाहरी बेंचमार्क से जुड़े हैं।

छोटे निजी बैंकों पर प्रभाव कम होगा

छोटे निजी बैंकों (जैसे, आईआईबी, एयू बैंक और बंधन) के पास निश्चित दर वाले ऋणों का उच्च हिस्सा होता है और इसलिए NIMs पर उनका प्रभाव कम होगा।  हालांकि, छोटे बैंक अपने ग्राहक समूहों में क्रेडिट लागत में किसी भी वृद्धि के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं। इसलिए, नोमुरा इंडिया ने कहा कि वह संभावित NIM संवेदनशीलताओं के आधार पर अपने सेक्टर थीसिस को नहीं बनाती है और कहा कि बड़े बैंक महत्वपूर्ण मूल्यांकन आराम प्रदान करते हैं, इसलिए वह जोखिम को कम करने की आवश्यकता नहीं देखती है। 

नोमुरा ने अपनी रिपोर्ट में कहा, "हम एक्सिस बैंक, एसबीआई और बैंक ऑफ बड़ौदा के लिए अपने टारगेट प्राइस को कम कर रहे हैं  एक्सिस/एसबीआई/बीओबी के लिए हमारे रिवाइज टारगेट प्राइस क्रमशः ₹1,370/₹980/₹280 हैं (जबकि पहले ₹1,435/₹1,030/₹310 थे)

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Abhishek
Published On:
Sep 10, 2024