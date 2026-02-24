TCS, Infosys, HCL समेत बड़े आईटी शेयर धड़ाम! 52 Week Low पर पहुंचा IT Index - जानिए क्यों बिखरे आईटी स्टॉक्स

मंगलवार को आईटी शेयर ताश के पत्तों की तरह बिखर गए। वॉल स्ट्रीट की बिकवाली का असर सीधे दलाल स्ट्रीट पर दिखा और निवेशकों का भरोसा डगमगा गया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च फर्म Anthropic ने अपने ब्लॉग में बताया कि उसका 'Claude Code' टूल दशकों पुराने COBOL सॉफ्टवेयर को मॉडर्न बनाने में सक्षम है। यही खबर बाजार के लिए ट्रिगर बन गई।

इसके साथ ही Citrini Research की रिपोर्ट 'The 2028 Global Intelligence Crisis' ने चिंता और बढ़ा दी। रिपोर्ट में 2027 तक Tata Consultancy Services Ltd, Infosys Ltd और Wipro Ltd के कॉन्ट्रैक्ट कैंसिलेशन बढ़ने की आशंका जताई गई।

निफ्टी आईटी इंडेक्स में भारी गिरावट

निफ्टी आईटी इंडेक्स 1,675 अंक यानी 5.3% टूटकर 29,875 के फ्रेश 52 Week Low पर आ गया। सभी 10 आईटी शेयर लाल निशान में रहे। HCL Technologies Ltd करीब 7% तक टूटा। Tech Mahindra Ltd, Persistent Systems Ltd, Coforge Ltd और LTIMindtree Ltd में 6% से ज्यादा गिरावट रही। Tata Consultancy Services Ltd और Infosys Ltd भी 3-4% तक फिसले।

बीएसई आईटी इंडेक्स भी 1,546 अंक टूटकर 29,081 के नए 52-वीक लो पर पहुंच गया। सेंसेक्स पर Tech Mahindra, HCL Tech, Infosys और TCS में 7% तक गिरावट दर्ज हुई।

‘बाय ऑन डिप्स’ से ‘सेल ऑन राइज’ की रणनीति

चॉइस ब्रोकिंग के रिसर्च वीपी सचिन गुप्ता ने कहा कि टेक्नीकल तस्वीर और खराब हुई है। इंडेक्स 61.8% फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल तोड़ चुका है और ‘डेथ क्रॉस’ बना है। अब रणनीति ‘बाय ऑन डिप्स’ से बदलकर ‘सेल ऑन राइज’ हो गई है। उनके मुताबिक 29,300-28,700 का जोन अगला सपोर्ट है और नैस्डैक में स्थिरता के बिना मजबूत रिकवरी मुश्किल दिखती है।

जियोजित इन्वेस्टमेंट्स के चीफ मार्केट स्ट्रैटेजिस्ट आनंद जेम्स ने भी और गिरावट की आशंका जताई। उन्होंने कहा कि 29,961 निकटतम सपोर्ट है, जबकि बड़ी गिरावट की स्थिति में 28,800 और 27,200 तक दबाव बन सकता है। रिकवरी के लिए 30,300 इंट्राडे और 31,300 क्लोजिंग आधार पर पार करना जरूरी होगा।