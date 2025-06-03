3B Films IPO GMP: रिटेल निवेशकों ने सबसे ज्यादा किया सब्सक्राइब! आज आखिरी मौका - चेक करें लेटेस्ट जीएमपी

3B Films IPO Day 3: पैकेजिंग और थर्मोफॉर्मिंग में इस्तेमाल किए जाने के लिए कास्ट पॉलीप्रोपाइलीन (सीपीपी) और कास्ट पॉलीइथिलीन (सीपीई) फिल्में बनाने वाली कंपनी 3बी फिल्म्स लिमिटेड (3B Films Limited) के आईपीओ का सब्सक्राइब करने का आज आखिरी दिन है। इस आईपीओ 30 मई को ओपन हुआ था।

इस एसएमई आईपीओ को अब तक कुल 1.40 गुना सब्सक्रिप्शन मिला है जहां रिटेल निवेशकों ने सबसे अधिक 2.04 गुना सब्सक्राइब किया है। वहीं Non-Institutional Investor (NII) ने इस ऑफर को 0.90 गुना सब्सक्राइब किया है।

इस आईपीओ का साइज ₹33.75 करोड़ का है जहां कंपनी फ्रेश इश्यू के जरिए 35.52 लाख इक्विटी शेयर जारी करके ₹17.76 करोड़ और ऑफर फॉर सेल (OFS) के जरिए 31.98 लाख इक्विटी शेयर जारी करके ₹15.99 करोड़ रुपये जुटाना चाहती है।

चलिए जानते हैं कितना है इसका लेटेस्ट जीएमपी और अन्य आईपीओ डिटेल्स।

3B Films IPO Price Band and Lot Size

इस ऑफर का फिक्स प्राइस 50 रुपये प्रति शेयर का है और कंपनी ने 3000 शेयरों का एक लॉट तय किया है। इस हिसाब से निवेशकों को न्यूनतम 1,50,000 रुपये का निवेश करना होगा।

3B Films IPO Allotment Date

इस आईपीओ का अलॉटमेंट कल यानी बुधवार 4 जून को हो सकता है।

3B Films IPO GMP

ग्रे मार्केट को ट्रैक करने वाली विभिन्न वेबसाइटों के मुताबिक इस ऑफर का लेटेस्ट जीएमपी 3 रुपये है।

3B Films IPO Listing Date

इस आईपीओ की लिस्टिंग शुक्रवार 6 जून 2025 को हो सकती है।

3B Films के बारे में

3B फिल्म्स लिमिटेड पैकेजिंग और थर्मोफॉर्मिंग में इस्तेमाल किए जाने के लिए कास्ट पॉलीप्रोपाइलीन (CPP) और कास्ट पॉलीइथिलीन (CPE) फिल्मों के निर्माण और आपूर्ति में लगी हुई है।

कंपनी के प्रोडक्ट में ट्रांसपेरेंट, मेटलाइज, व्हाइट ओपेक, रिटॉर्ट, एंटी-फॉग, इजी पील और EVOH फिल्में शामिल हैं।

कंपनी कहां करेगी आईपीओ से जुटाए पैसों का इस्तेमाल?

आईपीओ से जुटाए पैसों का इस्तेमाल Capex, वर्किंग कैपिटल की जरूरतों, सामान्य कॉर्पोरेट उद्देश्यों और नए प्रस्ताव से संबंधित खर्च में करेगी।