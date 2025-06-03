Ola Electric Share Price: बिखर गया ईवी स्टॉक! 6% से ज्यादा टूटा भाव - ये है बड़ी वजह

Ola Electric Share Price: ईवी मेकर ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड (Ola Electric Mobility Ltd) के शेयरों में आज 6% से ज्यादा की गिरावट देखने को मिल रही है जिसके कारण शेयर आज अपने दिन के नीचले स्तर 49.91 को टच कर गया है।

ईवी स्टॉक में इस गिरावट की बड़ी वजह ब्लॉक डील बताई जा रही है। ईटी नाउ के मुताबिक, ओला इलेक्ट्रिक के शेयरों में 3.2% इक्विटी के लिए ब्लॉक डील हुई। इस बीच, सीएनबीसी-टीवी18 ने बताया कि 14.22 करोड़ शेयर, जो कंपनी की इक्विटी का 3.23% और 731 करोड़ रुपये के बराबर है, 51.4 रुपये प्रति शेयर के भाव पर एक्सचेंज हुए हैं।

अज्ञात स्रोतों का हवाला देते हुए, CNBC-TV18 ने यह भी बताया कि ओला इलेक्ट्रिक ब्लॉक डील में हो सकता है कि हुंडई सेलर है। बीएसई के डेटा के मुताबिक सुबह 10:57 बजे तक कंपनी के 1,35,42,825 इक्विटी शेयरों में ट्रेड हुआ है।

Ola Electric Share Price

ईवी स्टॉक सुबह 10:43 बजे तक बीएसई पर 6.31% या 3.39 रुपये टूटकर 50.30 रुपये पर ट्रेड कर रहा था तो वहीं एनएसई पर स्टॉक 6.22% या 3.34 रुपये गिरकर 50.34 रुपये पर ट्रेड कर रहा था।

खराब रहे थे Ola Electric के Q4 FY25 Results

ओला इलेक्ट्रिक ने मार्च 2025 को समाप्त तिमाही के लिए 870 करोड़ रुपये का कंसो नेट घाटा दर्ज किया, जो पिछले साल की समान अवधि में 416 करोड़ रुपये से अधिक है। कंपनी ने फाइलिंग में कहा कि परिचालन से राजस्व में भारी गिरावट आई है और यह 611 करोड़ रुपये पर आ गया, जो एक साल पहले की तिमाही में 1,598 करोड़ रुपये था।

पूरे वित्त वर्ष के लिए, कंपनी ने 2,276 करोड़ रुपये का नेट लॉस दर्ज किया, जबकि वित्त वर्ष 24 में यह 1,584 करोड़ रुपये था। परिचालन राजस्व एक साल पहले के 5,010 करोड़ रुपये से घटकर 4,514 करोड़ रुपये रह गया।