Union Bank Share: मंगलवार 03 जून को शेयर बाजार में जारी गिरावट के बीच NIFTY PSU BANK इंडेक्स सुबह 11:05 बजे तक 0.43% चढ़कर 7,156.85 अंक पर ट्रेड कर रहा है।

इस बीच आज सुबह 11:05 बजे तक यूनियन बैंक (Union Bank of India) के शेयरों में 2% से अधिक की तेजी देखने को मिल रही है। इस वक्त तक बीएसई पर स्टॉक 2.16% या 3.30 रुपये चढ़कर 156.40 रुपये पर ट्रेड कर रहा था तो वहीं एनएसई पर स्टॉक 2.06% या 3.15 रुपये की तेजी के साथ 156.32 रुपये पर कारोबार कर रहा था।

Union Bank टेक्निकल सपोर्ट

अपस्टॉक्स के रिपोर्ट के मुताबिक यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने लगातार तीसरे हफ्ते अपनी तेजी की गति को बनाए रखा और मई में 16% से अधिक की छलांग लगाई।

शेयर ने वीकली चार्ट पर तीन बुलिश कैंडल बनाई हैं, जो मजबूती का संकेत देती हैं। ब्रोकरेज के मुताबिक शेयर के लिए इमीडिएट सपोर्ट ₹132 के आसपास है, जबकि रजिस्टेंस ऑल टाइम हाई ₹172 के आसपास बना हुआ है।

Union Bank Q4 FY25 Results

Q4 में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का नेट प्रॉफिट 50% से ज्यादा चढ़ा है। वित्त वर्ष 25 की चौथी तिमाही में बैंक का PAT ₹4,985 करोड़ रहा, जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि में यह ₹3,311 करोड़ था। वित्त वर्ष 2025 के लिए शुद्ध लाभ ₹17,987 करोड़ रहा, जो साल-दर-साल लगभग 32% अधिक है।

नेट इंटरेस्ट इनकम मार्च तिमाही में ₹9,514 करोड़ पर स्थिर रहा, जबकि पिछले साल इसी तिमाही में यह ₹9,437 करोड़ था। मार्च तिमाही के लिए नेट इंटरेस्ट मार्जिन 3.09% के मुकाबले 2.87% रहा।

Union Bank Share Price History

BSE Analytics के मुताबिक बैंक का शेयर पिछले 1 हफ्ते में 9 प्रतिशत से अधिक, पिछले 1 महीने में 22 प्रतिशत से अधिक, पिछले 3 महीने में 41 प्रतिशत से अधिक और पिछले 6 महीने में 22 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है।

सालाना आधार पर देखें तो शेयर पिछले 1 साल में शेयर 9 प्रतिशत से ज्यादा गिरा है। वहीं पिछले 2 साल में स्टॉक 111 प्रतिशत से अधिक, पिछले 3 साल में 299 प्रतिशत से अधिक और पिछले 5 साल में 452 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है।