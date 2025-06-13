scorecardresearch
Wedding Insurance: शादी में लाखों खर्च तो बीमा क्यों नहीं? जानिए वेडिंग इंश्योरेंस क्यों जरूरी?

लाइफ और हेल्थ के साथ लोगों को वेडिंग इंश्योरेंस भी करवाना चाहिए। आइए, वेडिंग इंश्योरेंस के बारे में विस्तार से जानते हैं।

Priyanka Kumari
Priyanka Kumari
Jun 13, 2025
Wedding Insurance

इस वक्त देशभर में शादियों का मौसम जोरों पर है। हर गली-मोहल्ले में शादी के बैंड बज रहे हैं और घरों में हल्दी, मेंहदी, बारात की तैयारियां चल रही हैं। ऐसे में एक बात जो अक्सर नजरअंदाज हो जाती है वो  शादी का बीमा यानी वेडिंग इंश्योरेंस (Wedding Insurance) है।

जी हां, जैसे आप गाड़ी या घर का बीमा कराते हैं वैसे ही अब शादी का भी बीमा कराया जा सकता है। क्योंकि जब शादी में लाखों-करोड़ों रुपये खर्च हो रहे हों, तो जरा सी गड़बड़ी पर जो नुकसान होता है वो किसी सपने को चकनाचूर कर सकता है।

क्या होता है वेडिंग इंश्योरेंस? (What is Wedding Insurance?)

वेडिंग इंश्योरेंस एक ऐसी पॉलिसी है जो शादी के आयोजन के दौरान होने वाले अनचाहे और अचानक नुकसान (unexpected losses) से आपकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी करता है। इसमें शादी कैंसल होना, मौसम खराब हो जाना, शादी की जगह को नुकसान पहुंचना या किसी फैमिली मेम्बर की तबीयत बिगड़ने जैसी कई बातें कवर होती हैं।

क्यों जरूरी है शादी का बीमा? (Why Wedding Insurance is important?)

आज की शादियों में लाखों-करोड़ों रुपये खर्च हो जाते हैं जैसे- वेन्यू, डेकोरेशन, खाने-पीने, कपड़े, फोटोग्राफी और मेहमानों की देखभाल में। अब सोचिए अगर शादी से एक दिन पहले भारी बारिश हो जाए, या किसी नजदीकी रिश्तेदार की तबीयत बिगड़ जाए या शादी का आयोजन स्थल ही किसी कारण से रद्द हो जाए – तो सारा खर्च डूब सकता है। ऐसे में वेडिंग इंश्योरेंस आपकी पैसे की बर्बादी से सुरक्षा करता है।

वेडिंग इंश्योरेंस क्या-क्या कवर करता है?

प्राकृतिक आपदाएं: अगर शादी के दिन बारिश, तूफान, भूकंप, बाढ़ या किसी और प्राकृतिक आपदा के कारण शादी रद्द करना पड़े, तो इंश्योरेंस से नुकसान की भरपाई हो सकती है।

आयोजन स्थल को नुकसान: अगर आग, बिजली गिरने, या किसी और वजह से शादी का वेन्यू खराब हो जाए तो पॉलिसी इस नुकसान को कवर करती है।

दंगे या कर्फ्यू जैसी स्थिति: अगर शादी के दिन दंगे-फसाद या कर्फ्यू लग जाए और शादी कैंसिल करनी पड़े तो इंश्योरेंस मदद करता है।

पारिवारिक दुर्घटनाएं: दूल्हा, दुल्हन या उनके करीबी रिश्तेदारों की मौत या दुर्घटना अगर शादी के आयोजन को प्रभावित करती है तो भी पॉलिसी क्लेम किया जा सकता है।

पॉलिसी में क्या-क्या ऐड-ऑन होते हैं?

अटायर कवर (Attire Cover): अगर शादी की पोशाक (जैसे दुल्हन का लहंगा या दूल्हे की शेरवानी) शादी से पहले खो जाए या खराब हो जाए तो इंश्योरेंस उसकी भरपाई कर सकता है।

हनीमून कवर (Honeymoon Cover): अगर हनीमून के दौरान यात्रा में कोई परेशानी आए जैसे फ्लाइट कैंसल हो जाए, सामान चोरी हो जाए, या तबीयत खराब हो तो ये भी कवर हो सकता है।

कितना आता है खर्च?

वेडिंग इंश्योरेंस की कीमत बहुत ज्यादा नहीं होती। आमतौर पर यह शादी की कुल लागत का 0.5% से 2% तक होता है। मतलब अगर आपकी शादी पर 10 लाख रुपये खर्च हो रहे हैं तो इंश्योरेंस प्रीमियम ₹5,000 से ₹20,000 के बीच हो सकता है।

कैसे कराएं वेडिंग इंश्योरेंस?

किसी भी जनरल इंश्योरेंस कंपनी की वेबसाइट पर जाकर आप वेडिंग इंश्योरेंस की जानकारी ले सकते हैं। कुछ प्रमुख बीमा कंपनियां जैसे ICICI Lombard, Bajaj Allianz, Future Generali आदि यह सर्विस देती हैं। हालांकि,पॉलिसी खरीदने से पहले उसके कवरेज और शर्तों को ध्यान से पढ़ें।

Priyanka Kumari
Jun 13, 2025