जहां एक ओर लोग तेजी से शेयर बाजार (Stock Market) की तरफ रुख कर रहे हैं, वहीं बैंक में डिपॉजिट की रफ्तार धीमी पड़ गई है। इस बदलाव को देखते हुए अब बैंक भी लोगों को आकर्षित करने के लिए नई-नई स्कीम्स ला रहे हैं। इसी कड़ी में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (Union Bank of India) ने एक नई स्कीम शुरू की है, जिसका नाम 'यूनियन वेलनेस डिपॉजिट' (Union Wellness Deposit) है।

हेल्थ और फाइनेंस दोनों का मिलेगा फायदा

यूनियन वेलनेस डिपॉजिट स्कीम सिर्फ एक साधारण एफडी नहीं है, बल्कि इसमें हेल्थ का भी ध्यान रखा गया है। यानी आप पैसा जमा करेंगे और साथ ही 5 लाख रुपये का हेल्थ इंश्योरेंस कवर (Health Insurance Cover) भी मिलेगा। बैंक का कहना है कि यह स्कीम लोगों की सेविंग और सेहत दोनों का ध्यान रखने के लिए बनाई गई है।

इस स्कीम में 18 से 75 साल के व्यक्ति निवेश कर सकते हैं। आप यह अकाउंट अकेले या ज्वाइंट नाम से खोल सकते हैं, लेकिन अगर अकाउंट ज्वाइंट होगा तो बीमा कवर सिर्फ पहले नाम वाले व्यक्ति को ही मिलेगा।

निवेश की शर्तें और ब्याज दर

इस स्कीम में निवेश करने के लिए आपको कम से कम 10 लाख रुपये जमा करने होंगे। आप अधिकतम 3 करोड़ रुपये तक जमा कर सकते हैं। यह डिपॉजिट 375 दिनों के लिए होती है और इस पर आपको सालाना 6.75% ब्याज (Interest Rate) मिलेगा।

अगर आप सीनियर सिटीजन हैं तो आपको 0.50% का एक्सट्रा ब्याज भी मिलेगा, यानी आपके लिए यह स्कीम और ज्यादा फायदेमंद है।

समय से पहले पैसा निकालने की सुविधा

यूनियन वेलनेस डिपॉजिट स्कीम में अगर आपको बीच में पैसे की जरूरत पड़ती है तो आप इसे समय से पहले भी बंद कर सकते हैं। इसके अलावा आप इस डिपॉजिट के बदले लोन (Loan Against FD) भी ले सकते हैं।

हेल्थ इंश्योरेंस कवर की खासियत

इस स्कीम के साथ जो हेल्थ इंश्योरेंस दिया जा रहा है वो भी खास है। इसमें आपको 375 दिन के लिए सुपर टॉप-अप हेल्थ कवर मिलेगा, जिसकी वैल्यू ₹5 लाख है। यह बीमा कवर कैशलेस हॉस्पिटलाइजेशन (Cashless Hospitalization) की सुविधा के साथ आता है। इसका मतलब है कि इलाज के समय आपको पैसे की चिंता नहीं करनी पड़ेगी।

इस स्कीम को लेकर यूनियन बैंक के एमडी और सीईओ ए. मणिमेखलाई ने कहा कि यह स्कीम हमारे ग्राहकों को एक प्रीमियम अनुभव देने की दिशा में बड़ा कदम है। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि ग्राहक सिर्फ पैसा न कमाएं, बल्कि उनका स्वास्थ्य भी सुरक्षित रहे।

बैंक की बड़ी कमाई (Union Bank Financial Performance)

मार्च 2025 की तिमाही में यूनियन बैंक ने जबरदस्त प्रदर्शन किया है। बैंक का नेट प्रॉफिट 50% बढ़कर ₹4,985 करोड़ हो गया है, जो पिछले साल इसी तिमाही में ₹3,311 करोड़ था। बैंक की कुल कमाई ₹33,254 करोड़ पहुंच गई है और नॉन इंटरेस्ट इनकम में भी अच्छा इजाफा देखा गया है।