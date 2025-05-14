Gold vs Real Estate: जब भी भारत में लोग निवेश (Investment) करने की सोचते हैं, तो सबसे पहले दो चीजों का नाम आता है – सोना (Gold) और घर (Real Estate)। कुछ लोग कहते हैं सोना सबसे अच्छा है, तो कुछ लोग मानते हैं कि घर खरीदना ज्यादा फायदेमंद है। लेकिन आज के समय में ये समझना बहुत जरूरी हो गया है कि आपके लिए क्या सही है।

सोना: हमेशा फायदेमंद

भारत में सोना सिर्फ गहना नहीं होता, ये एक तरह की सेफ इन्वेस्टमेंट (Safe Investment) भी होती है। जब भी त्योहार, शादी या कोई अच्छा मौका आता है, लोग सोना खरीदते हैं।

आज के समय में सोने की कीमत ₹1 लाख प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गई है। अब तो आप डिजिटल गोल्ड, गोल्ड बॉन्ड (Sovereign Gold Bond) और ETF जैसे तरीकों से भी सोना खरीद सकते हैं।

BASIC Home Loan के सीईओ और को-फाउंडर अतुल मोंगा ने कहा कि सोना आपको तब मदद करता है जब आपको जल्दी पैसे की जरूरत होती है। आप इसे बेचकर तुरंत पैसे पा सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, सोना हर महीने आपको कोई कमाई नहीं देता। यानी इससे ना तो किराया मिलता है और ना ही ब्याज।

घर: आपकी संपत्ति

घर लेना सिर्फ रहने के लिए नहीं होता, ये आपके भविष्य की सुरक्षा भी देता है। जब आप कोई घर खरीदते हैं, तो उसकी कीमत समय के साथ बढ़ती जाती है। अगर आप उसे किराए पर देते हैं, तो हर महीने रेंट (Rental Income) भी मिलती है।

आजकल बैंक कम ब्याज पर होम लोन दे रहे हैं। साथ ही इनकम टैक्स (Section 80C और 24(b)) में भी आपको छूट मिलती है । अगर आप की आमदनी ठीक है और आप लंबे समय का सोचना चाहते हैं, तो घर खरीदना एक बहुत अच्छा निवेश है। इससे आपकी संपत्ति बनती है और परिवार को भी एक स्थायी जगह मिलती है।

क्या सिर्फ सोना या सिर्फ घर?

बहुत लोग सोचते हैं कि या तो सोना खरीदें या घर। लेकिन समझदारी ये है कि दोनों में थोड़ा-थोड़ा पैसा लगाया जाए। सोना आपको इमरजेंसी में जल्दी पैसा दिला सकता है। घर आपको लंबे समय में संपत्ति, किराया और सुरक्षा देता है।

अतुल मोंगा ने कहा कि एक स्मार्ट निवेशक (Smart Investor) वही है जो पैसे को दो हिस्सों में बांटकर निवेश करे। निवेशक को थोड़े पैसे सोने में और बाकी घर या प्रॉपर्टी में लगाना चाहिए।

अगर आपको जल्दी कैश की जरूरत हो सकती है, तो सोना अच्छा है। वहीं, भविष्य की प्लानिंग कर रहे हैं और कुछ बड़ा बनाना चाहते हैं तो घर खरीदना अच्छा रहेगा।

याद रखिए, दोनों ही निवेश जरूरी हैं। आपकी कमाई, ज़रूरत और प्लान के हिसाब से फैसला लें। तभी आपका पैसा सुरक्षित भी रहेगा और बढ़ेगा भी।

