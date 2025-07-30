Rule Change: 1 अगस्त से बदल जाएंगे कई जरूरी नियम, रसोई से लेकर बैंकिंग तक सब पर पड़ेगा असर

हर महीने की पहली तारीख पर कुछ न कुछ बदलाव होते हैं। इन बदलावों का सीधा असर आम जनता की जेब पर पड़ता है। इस बार भी 1 अगस्त 2025 से कई ऐसे नियम बदल रहे हैं। आइए, जानते हैं कि 1 अगस्त 2025 से कौन-से नियम बदल रहे हैं।

LPG सिलेंडर हो सकता है सस्ता

हर महीने की तरह 1 अगस्त को भी तेल कंपनियां LPG सिलेंडर की कीमत को अपडेट करेंगी। पिछले महीने कमर्शियल गैस सिलेंडर के रेट में ₹60 की कटौती की गई थी लेकिन घरेलू सिलेंडर की कीमत में कोई बदलाव नहीं हुआ था। अब उम्मीद लगाई जा रही है कि इस बार घरेलू एलपीजी सिलेंडर भी सस्ता हो सकता है।

CNG और PNG के दामों होंगे अपडेट

CNG और PNG की कीमतें भी हर महीने की पहली तारीख को रिवाइज की जाती हैं। अप्रैल के बाद से इनमें कोई बदलाव नहीं आया है। अब 1 अगस्त को इसके रेट में बदलाव हो सकता है।

UPI के नए नियम होंगे लागू

1 अगस्त से UPI से जुड़ी कुछ नई पाबंदियां लागू हो रही हैं। अब थर्ड पार्टी UPI ऐप्स जैसे Google Pay, PhonePe और Paytm पर आप दिन में सिर्फ 50 बार ही बैलेंस चेक कर पाएंगे। इसके अलावा, बैंक अकाउंट डिटेल्स आप सिर्फ 25 बार ही देख सकेंगे। वहीं, AutoPay जैसे SIP या OTT सब्सक्रिप्शन सिर्फ तीन टाइम स्लॉट में ही प्रोसेस होंगे।

15 दिन बंद रहेंगे बैंक

अगस्त महीने में कुल 15 दिन बैंकों में छुट्टियां रहेंगी। इसमें रविवार, दूसरा और चौथा शनिवार, स्वतंत्रता दिवस, जन्माष्टमी, गणेश चतुर्थी जैसे त्योहार शामिल हैं। ऐसे में आपको बैंक जाने से पहले हॉलिडे लिस्ट जरूर चेक करनी चाहिए।

SBI कार्ड पर नहीं मिलेगा फ्री इंश्योरेंस

1 अगस्त से SBI कार्ड में बदलाव होगा। अब जिन यूजर्स के पास SBI का ELITE और PRIME कार्ड्स हैं उन्हें फ्री एयर एक्सीडेंट इंश्योरेंस का लाभ नहीं मिलेगा। पहले इस कार्ड पर 50 लाख से 1 करोड़ रुपये तक का कवर मिलता था।

RBI एमपीसी बैठक

4 से 6 अगस्त के बीच RBI की मौद्रिक नीति समिति की बैठक होने वाली है। इस बैठक में तय किया जाएगा कि रेपो रेट बढ़ाई जाएं या नहीं। अगर दरें बढ़ती हैं तो आपकी लोन की EMI और सेविंग्स अकाउंट की ब्याज दरें दोनों पर असर पड़ेगा।