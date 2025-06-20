scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsपर्सनल फाइनेंसPM Surya Ghar Yojana ने पकड़ी रफ्तार! 47 लाख से ज्यादा आवेदन मिले - हर महीने 300 यूनिट फ्री बिजली, ऐसे करें अप्लाई

PM Surya Ghar Yojana ने पकड़ी रफ्तार! 47 लाख से ज्यादा आवेदन मिले - हर महीने 300 यूनिट फ्री बिजली, ऐसे करें अप्लाई

न्यू और रिन्यूएबल एनर्जी मंत्रालय (MNRE) के अनुसार, अब तक 47 लाख से अधिक आवेदन प्राप्त हो चुके हैं और करीब 6.13 लाख घरों में सोलर सिस्टम इंस्टॉल हो चुके हैं। सरकार ने लाभार्थियों के खातों में ₹4,770 करोड़ की सब्सिडी सीधे भेजी है।

Advertisement
Gaurav Kumar
Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Jun 20, 2025 11:11 IST

PM Surya Ghar Muft Bijli Yojana: केंद्र सरकार की महत्त्वाकांक्षी प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना (PM Surya Ghar Muft Bijli Yojana) देशभर में तेजी से लोकप्रिय हो रही है। फरवरी 2024 में शुरू की गई इस योजना का लक्ष्य है कि साल 2027 तक 1 करोड़ घरों की छतों पर सोलर पैनल लगाकर उन्हें हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली उपलब्ध कराई जाए। इस योजना का देश के आम नागरिकों को स्वच्छ और सस्ती बिजली प्रदान करना है और CO₂ उत्सर्जन में कमी लाना है।

advertisement

सम्बंधित ख़बरें

न्यू और रिन्यूएबल एनर्जी मंत्रालय (MNRE) के अनुसार, अब तक 47 लाख से अधिक आवेदन प्राप्त हो चुके हैं और करीब 6.13 लाख घरों में सोलर सिस्टम इंस्टॉल हो चुके हैं। सरकार ने लाभार्थियों के खातों में ₹4,770 करोड़ की सब्सिडी सीधे भेजी है।

योजना के तहत सरकार 1 किलोवाट पर ₹30,000, 2 किलोवाट पर ₹60,000 और 3 किलोवाट तक ₹78,000 तक की सब्सिडी प्रदान कर रही है। इसके अलावा, उपभोक्ता ₹2 लाख तक का लोन बिना किसी गारंटी के, केवल 6.75% ब्याज दर पर ले सकते हैं।

गुजरात इस योजना में सबसे आगे है, जहां अब तक 3.36 लाख घरों में सोलर सिस्टम लगाए जा चुके हैं, जिससे 1,232 मेगावाट बिजली उत्पादन हो रहा है। इससे करीब 1,284 टन कोयले की बचत और 1,504 टन CO₂ उत्सर्जन में कमी दर्ज की गई है।

महाराष्ट्र के नागपुर में एक ही दिन में 124 नए इंस्टॉलेशन किए गए हैं। आंध्र प्रदेश ने SC/ST/BC वर्गों के लिए विशेष लक्ष्यों के साथ जून 2025 तक 3 लाख कनेक्शन का टारगेट रखा है।

स्कूल और सरकारी संस्थान भी इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। प्रयागराज में कई सरकारी स्कूलों की छतों पर सोलर पैनल लगाए जा रहे हैं, जिससे उनकी बिजली बिलों में 70% तक की कटौती हो रही है।

MNRE के अनुसार, 45% लाभार्थियों को बिजली बिल शून्य (0) मिला है। प्रत्येक 1 किलोवाट सिस्टम से प्रतिदिन लगभग 4 यूनिट बिजली उत्पन्न होती है, जो औसत घरेलू जरूरतों के लिए पर्याप्त है।

ऐसे करें आवेदन?

अगर आप भी इस योजना का फायदा उठाना चाहते हैं तो:

  • सबसे पहले आधिकारिक पोर्टल pmsuryaghar.gov.in पर जाएं।
     
  • यहां “Apply for Rooftop Solar” ऑप्शन पर क्लिक करें।
     
  • इसके बाद रजिस्ट्रेशन कराएं जहां अपना राज्य, जिला, बिजली वितरण कंपनी (DISCOM), उपभोक्ता संख्या और मोबाइल नंबर डालकर OTP के माध्यम से पंजीकरण करें।
     
  • यूजर्स लॉगिन के जरिए लॉगिन करें और जरूरी डिटेल व दस्तावेज (आधार कार्ड, बिजली बिल, पासबुक आदि) अपलोड करें।
     
  • आपके आवेदन की तकनीकी जांच DISCOM द्वारा की जाएगी। अनुमति मिलने पर आप पंजीकृत वेंडर से सोलर इंस्टॉलेशन करवा सकते हैं।
     
  • वेंडर द्वारा इंस्टॉलेशन के बाद DISCOM नेट मीटर लगाएगा और निरीक्षण करेगा। इसके बाद “Commissioning Certificate” जारी होगा।
     
  • यूजर पोर्टल पर बैंक डिटेल्स और कैंसिल चेक अपलोड करेंगे। सब्सिडी लगभग 30 दिन में सीधे खाते में ट्रांसफर हो जाएगी।

advertisement
Edited By:
Gaurav
Published On:
Jun 20, 2025