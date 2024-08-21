NFO : बड़ौदा बीएनपी पारिबा म्यूचुअल फंड ने लॉन्च किया डिविडेंड यील्ड फंड

बड़ौदा बीएनपी पारिबा म्यूचुअल फंड ने बड़ौदा बीएनपी पारिबा डिविडेंड यील्ड फंड के लॉन्च की घोषणा की है। यह एक ओपन-एंडेड इक्विटी स्कीम है, जो मुख्य रूप से डिविडेंड देने वाले शेयरों में निवेश करती है। इस तरह के निवेश से निवेशकों की दौलत में 2 तरह से इजाफा होता है। एक तो शेयर में तेजी आने से और दूसरा डिविडेंड से होने वाली आय से यह न्यू फंड ऑफर (एनएफओ) 22 अगस्त से 5 सितंबर 2024 तक खुला रहेगा।

स्कीम के बारे में

बड़ौदा बीएनपी पारिबा डिविडेंड यील्ड फंड का लक्ष्य स्‍टेबल कैश फ्लो वाली कंपनियों में निवेश करना है, जिसका नेतृत्व ऐसे मैनेजमेंट द्वारा किया जाता है, जो नियमित रूप से डिविडेंड के साथ शेयरधारकों को लाभ देने को प्राथमिकता देते हैं।

प्रमुख विशेषताएं और फायदे

वित्त वर्ष 2009 के बाद से 16 में से 10 साल में, निफ्टी डिविडेंड अपॉर्च्यूनिटी 50 टीआरआई ने निफ्टी 500 टीआरआई इंडेक्‍स से बेहतर प्रदर्शन किया है। अगर किसी ने अक्टूबर 2007 में निफ्टी 500 टीआरआई में 1 लाख रुपये निवेश किया होता तो वह अब बढ़कर अब 6.7 लाख रुपये हो गया होता। जबकि अक्टूबर 2007 में निफ्टी डिविडेंड अपॉर्च्यूनिटी 50 टीआरआई में निवेश किया गया 1 लाख रुपये 31 जुलाई, 2024 तक बढ़कर 10.4 लाख रुपये हो गया होता। (सोर्स : एनएसई और इंटरनल रिसर्च. पिछला प्रदर्शन भविष्य में कायम रह भी सकता है और नहीं भी।) किसी भी निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय जरूर लें, बिजनेस टुडे बाजार किसी भी प्रकार के नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं होगा)