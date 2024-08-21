World Senior Citizen’s Day 2024 : क्यों खास है ये दिन?

scorecardresearch
NewsभारतWorld Senior Citizen’s Day 2024 : क्यों खास है ये दिन?

प्रतिष्ठा अग्निहोत्री (Pratishtha Agnihotri)
New Delhi,UPDATED: Aug 21, 2024 17:09 IST

विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस हर साल 21 अगस्त को मनाया जाता है जिससे वरिष्ठ नागरिकों के योगदान को सराहा जाता है और उनके स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता फैलाई जाती है। 

क्या है इस दिन का इतिहास?

सन् 1988 में अमेरिका के राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन ने 21 अगस्त को विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस के तौर पर घोषित किया। ये दिन वरिष्ठ नागरिकों के योगदान को सराहने के लिए और उनके सफलता को मनाने के लिए मनाया जाता है। राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन की घोषणा के बाद 21 अगस्त को World Senior Citizen Day के रूप में मनाया जाने लगा और देखते-देखते पूरा विश्व ही इस दिन को हर्षोल्लास के साथ मनाने लगा और फिर ये दिन विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस के रूप में जाना जाने लगा। 

क्या है वरिष्ठ नागरिकों की आयु ?

अलग-अलग जगह अलग-अलग उम्र को वरिष्ठ नागरिक की श्रेणी दी गई है। कहीं पर 65 वर्ष से ऊपर के लोगों को वरिष्ठ नागरिक की श्रेणी में रखा जाता है तो कहीं 62 वर्ष से ऊपर के लोग इस श्रेणी में आते हैं। 

क्या वरिष्ठ नागरिक की श्रेणी के बाद भी ये करते हैं काम?

वैसे तो कई जगह वरिष्ठ नागरिक की श्रेणी में आते ही, 60-65 वर्ष की आयु में आते ही लोग अपने काम से पूरी तरह से सेवानिवृत्त होना चुनते हैं और घर पर बैठ कर परिवार के साथ आराम की ज़िंदगी गुज़ारना पसंद करते हैं तो वहीं कई लोग सेवानिवृत्त नहीं होकर आगे भी काम करना पसंद करते हैं। 

क्या है इस दिन का महत्व?

वरिष्ठ नागरिक अपने जीवन में बहुत से उतार-चढ़ाव देख चुके होते हैं, उनके पास ज्ञान और अनुभव की खदान होती है जो कि युवा वर्ग को काफ़ी कुछ सिखा सकती है। वरिष्ठ नागरिक अपने ज्ञान और विचारों को पीढ़ियों तक बढ़ाते हैं। इसलिए उनके ज्ञान को, उनके अस्तित्व का जश्न मनाने के लिए World Senior Citizen’s Day मनाया जाता है और उनके स्वाथ्य के प्रति जागरूकता फैलाई जाती है। 

क्या है सीनियर सिटीजन को मिलने वाले लाभ?

सीनियर सिटीजन को कई तरह के लाभ मिलते हैं। ये लाभ सरकार भी देती है और अन्य निजी जगह भी सीनियर सिटीजन को कई तरह के लाभ मिलते हैं। लाभ जैसे रेलवे में टिकट में छूट मिलना, अपनी पसंद की सीट चुनने का अवसर, कई स्टोर और रेस्टोरेंट सीनियर सिटीजन को छूट देते हैं। सरकारी काम काज जैसे ITR फाइल करने में लाभ, पेंशन का लाभ , हेल्थ इंश्योरेंस में लाभ, बैंक के इंटरेस्ट में लाभ जैसे अन्य कई लाभ मिलते हैं।

