scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsपर्सनल फाइनेंसWorld Senior Citizen’s Day 2024 : Senior Citizen के लिए ख़ुशख़बरी, बैंक के FD पर मिलेगा 9.50% तक का रिटर्न

World Senior Citizen’s Day 2024 : Senior Citizen के लिए ख़ुशख़बरी, बैंक के FD पर मिलेगा 9.50% तक का रिटर्न

इस दिन सीनियर सिटीजन के साथ ख़ुशियाँ बाँटी जाती है और उनके उत्साह और सफलताओं को प्रोत्साहित किया जाता है। बैंक हो या कोई और सुविधा हर क्षेत्र में सीनियर सिटीजन के लिए अलग प्रावधान हैं जिनसे उन्हें बुढ़ापे में मुश्किलों का सामना ना करना पड़े।

Advertisement
प्रतिष्ठा अग्निहोत्री (Pratishtha Agnihotri)
प्रतिष्ठा अग्निहोत्री (Pratishtha Agnihotri)
New Delhi,UPDATED: Aug 21, 2024 15:50 IST

21 अगस्त को विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन सीनियर सिटीजन के साथ ख़ुशियाँ बाँटी जाती है और उनके उत्साह और सफलताओं को प्रोत्साहित किया जाता है। बैंक हो या कोई और सुविधा हर क्षेत्र में सीनियर सिटीजन के लिए अलग प्रावधान हैं जिनसे उन्हें बुढ़ापे में मुश्किलों का सामना ना करना पड़े। बढ़ती उम्र को ध्यान में रखते हुए सीनियर सिटीजन को अधिकतर बैंक FD पर 0.50 फीसद से अधिक का रिटर्न देते हैं।

advertisement

Also Read: Hero Motocorp ने लॉन्च की Xtreme 160R 4V बाइक, दमदार हैं फ़ीचर्स

सीनियर सिटीजन अपने पैसे को बाज़ार में लगा कर उतार-चढ़ाव के ख़तरे से ख़ुद को दूर रख के बैंक के फिक्स्ड डिपोज़िट या FD पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। उनका उद्देश्य अपने पैसे को ऐसी जगह लगाने का होता है जहां से उन्हें निःसंदेह मुनाफ़ा हो। कई बैंक भी सीनियर सिटीज़न को FD पर अच्छा रिटर्न देते हैं जिस कारण FD बहुत लोकप्रिय है।

क्या है FD? :

FD या फिक्स्ड डिपाजिट भी कहा जाता है। इसकी क़ीमत से लोग आपातकालीन स्थितिओं का सामना कर सकते हैं। इसमें जमा राशि एक निश्चित समय पर ही निकाली जा सकती है लेकिन कुछ बैंक बिना किसी दंड के भी इसे समय से पहले निकालने की अनुमति दे देते हैं। चूँकि ये राशि लोग तरह-तरह की परिस्थिति के लिए जोड़ते हैं जिसके लिए उन्हें मालूम होना चाहिए कि कौनसा बैंक कितना ब्याज दे रहा है क्योंकि  इस बात की जानकारी से आपको FD के बहाने अच्छा रिटर्न प्राप्त हो सकता है।

FD अकाउंट कैसे खुलवायें

FD या फिक्स्ड डिपोज़िट अकाउंट खोलना है बेहद आसान। FD अकाउंट घर बैठे-बैठे ऑनलाइन माध्यम से और नज़दीकी बैंक जा कर ऑफलाइन माध्यम से भी खोल सकते हैं। सलाह ऐसी दी जाती है कि जिस बैंक में पहले से खाता हो उसी में FD अकाउंट को खुलवाने में आसानी होती है क्योंकि काग़ज़ात में लगने वाला वक्त बच जाता है। 

सीनियर सिटीजन को मिलता है FD अकाउंट पे टैक्स से छूट

आयकर कानून की धारा 80TTB के तहत सीनियर सिटीजन को तमाम जगहों पर छूट मिल जाती है जैसे बैंकों में, सहकारी बैंकों में, पोस्ट ऑफिस में जमा पर मिले रिटर्न पे। इस नियम की ख़ास बात ये है कि सीनियर सिटिजन को ₹50,000 तक का टैक्स डिडक्शन का लाभ मिलता और साथ ही एक वित्त वर्ष में ₹50,000 तक के इंटरेस्ट पेमेंट पर कोई भी टीडीएस नहीं कटता है।

ये है सीनियर सिटीजन FD दर

बता दें कि बैंक समय-समय पर अपने ब्याज दर बदलते रहते हैं जिसके लिए बैंक के साथ जानकारी कर लें।

Edited By:
Abhishek
Published On:
Aug 21, 2024