Hero Motocorp ने लॉन्च की Xtreme 160R 4V बाइक, दमदार हैं फ़ीचर्स

Hero Motocorp ने अपनी शानदार फीचर वाली नई बाइक Xtreme 160R 4V को लॉन्च कर दिया है इस बाइक में इतने ग़ज़ब के फीचर हैं जो किसी को भी अपना दीवाना बना सकते हैं।

Hero Motocorp ने अपनी बाइक को अपडेट कर के Xtreme 160R 4V नाम से लॉंच कर दिया है। इस बाइक में रंग से लेकर डिज़ाइन तक बढ़िया तरह से काम किया गया है। पुराने मॉडल के मुताबिक़ इस मॉडल में अपडेटेड बॉडी ग्राफ़िक्स पर ध्यान दिया गया है। नियॉन शूटिंग स्टार और मैट स्लेट ब्लैक रंग विकल्प को हटाया नहीं बल्कि अभी भी जारी रखा गया है। नया मॉडल Xtreme 160R 4V को ब्राउन पेंट के साथ ब्लैक और ब्रॉन्ज एक्सेंट के साथ रखा गया है।

क्या हैं फीचर?

बदलाव और अपडेट करना बेहद ज़रूरी होता है और इसीलिए Xtreme 160R 4V 2024 में कई बदलाव किए गए हैं। इसके फीचर अब पहले से काफ़ी बदल गए हैं और बेहतर हो गये हैं। इस नये मॉडल में स्प्लिट सीट के बजाय सिंगल सीट है जो निचली और सपाट है जिससे ये सीट और भी आरामदायक हो गई है।

Hero Xtreme 160R 4V 2024 में 300% ज़्यादा तेज़ रोशनी है और नया डिजिटल स्पीडोमीटर भी लगा है। इस बाइक में नये डिज़ाइन का हेडलाइट और टेललाइट भी लगाई गई है। इस बाइक में दोनों तरफ़ डिस्क ब्रेक लगे हैं। ये बाइक USD फ़ोर्क्स और प्रीलोड एडजस्टेबल मोनोशोक से सुसज्जित है। पहिये भी 17 इंच अलोय के हैं।

इस बाइक की ख़ासियत है कि इसमें पैनिक ब्रेक अलर्ट सिस्टम, ड्यूल चैनल और ड्रैग टाइमर है जो 0-60 किमी प्रति घंटे और क्वार्टर-मील स्प्रिंट टाइम को देख कर नापता है।

कैसा है इसका इंजन?



Hero Motocorp के Xtreme 160R 4V 2024 के इंजन में कोई भी अंतर नहीं हुआ है क्योंकि इसमें कोई भी बदलाव नहीं किए गए हैं। इस इंजन को 5 स्पीड गियरबॉक्स के साथ ही जोड़ दिया गया है। इसका इंजन पहले के तरह 4 वाल्व 163.2 CC single cylinder , air और oil -cooled ही है। ये इंजन 16.6 BHP की पॉवर और 14.6 NM का तेज़ टर्क उत्पन्न करता है।

क्या है इसकी क़ीमत?

Hero Motocorp के Xtreme 160R 4V 2024 की जो कीमत है वो ₹1,38,500 से शुरू होकर ₹1,39,500 (एक्स-शोरूम, दिल्ली) तक की है। इसके पुराने मॉडल से इस मॉडल में ₹4000 की बढ़त की गई है।