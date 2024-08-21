scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
NewsकारोबारDelhi में सस्ते घर का सपना अब होगा पूरा! DDA बेच रही है डिस्काउंट पर घर

Delhi में सस्ते घर का सपना अब होगा पूरा! DDA बेच रही है डिस्काउंट पर घर

DDA के अनुसार, ये रेडी-टू-मूव-इन, फ्रीहोल्ड संपत्तियां बाजार में 15% की छूट पर बेची जा रही हैं। DDA का कहना है, 'रेडी-टू-मूव-इन, फ्रीहोल्ड संपत्तियां बाजार में 15% की छूट पर बेची जा रही हैं। अपनी इन्वेंट्री को खाली करने के अलावा ये योजनाएं दिल्ली में किफायती घर पाने में लोगों की मदद करेंगी।

Advertisement
Harsh Verma
Harsh Verma
New Delhi,UPDATED: Aug 21, 2024 11:27 IST
दिल्ली विकास प्राधिकरण ने 3 अलग-अलग तरह की हाउसिंग स्कीम लॉन्च किया है, जिनमें करीब 40,000 फ्लैट्स शामिल हैं
दिल्ली विकास प्राधिकरण ने 3 अलग-अलग तरह की हाउसिंग स्कीम लॉन्च किया है, जिनमें करीब 40,000 फ्लैट्स शामिल हैं

अगर आप भी देश की राजधानी Delhi में अपने सपनों का घर खरीदने के बारे में सोच रहे हैं या फिर प्लानिंग कर रहे हैं तो आपके लिए ये काफी अहम या फिर कहे गुड न्यूज आई है। DDA यानि दिल्ली विकास प्राधिकरण ने 3 अलग-अलग तरह की हाउसिंग स्कीम लॉन्च किया है, जिनमें करीब 40,000 फ्लैट्स शामिल हैं। यहां तक के फ्लैट्स की शुरुआती कीमत 11.5 लाख रुपये तक भी है। तो चलिए समझते हैं कि कैसे दिल्ली में आपके घर का सपना पूरा हो सकता है।  

advertisement

DDA की स्कीम

देखिए सबसे पहली बात ये समझ लीजिए कि DDA की इस स्कीम में दिए जाने वाले सभी फ्लैट्स फ्री होल्ड होंगे। 21 अगस्त से ई-ऑक्शन के जरिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है। इसके अलावा 22 अगस्त से पहले आओ, पहले पाओ के तहत रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है। आपको ये भी बता दें कि DDA की इस स्कीम के तहत 10 सितंबर से फ्लैटों की बुकिंग शुरू हो जाएगी और स्कीम 31 मार्च, 2025 को बंद हो जाएगी। इस स्कीम में EWS, HIG,LIG और MIG कैटेगरी के फ्लैट्स हैं। इनमें से कई फ्लैट दिल्ली के प्रमुख इलाकों में हैं, जहां दिल्ली मेट्रो जैसी आधुनिक परिवहन व्यवस्था मौजूद है।

मध्यम वर्गीय हाउसिंग स्कीम 2024

बुकिंग अमाउंट के तौर पर कितनी रकम देनी होगी? फिर इसके बाद बताएंगे कहां ये फ्लैट्स निकले हैं? DDA मध्यम वर्गीय हाउसिंग स्कीम 2024 में फ्लैट्स के लिए रजिस्ट्रेशन फीस/बुकिंग अमाउंट EWS कैटेगरी के लिए ₹50,000 निर्धारित किया गया है। जबकि MIG फ्लैट्स पाने के इच्छुक आवेदकों के लिए बुकिंग अमाउंट ₹4 लाख और HIG फ्लैट्स की बुकिंग अमाउंट 10 लाख रुपए निर्धारित किया गया है।

Also Read: मैक्वेरी ने टीसीएस पर दिया 5700 का टारगेट, क्या इस कंपनी में है खरीदारी का मौका?

लोकेशन्स

अब जानते हैं कि ये किन-किन लोकेशन्स पर हैं? लेकिन हां, आपको बता दें कि DDA का कहना है कि ये डिस्काउंट पर मिल रहे हैं। DDA की ओर से नरेला के सेक्टर A1 से A4 के बीच पॉकेट 3, 4, 7 और 14 में EWS कैटेगरी के 1087 फ्लैट्स बनाए गए हैं, जिनकी कीमत 32 लाख से 35 लाख के बीच निर्धारित है। यह सभी फ्लैट 61 से 66.4 स्क्वायर मीटर प्‍ल‍िंथ एरिया में बनाए गए हैं। वहीं, इसी पॉकेट और सेक्टर में MIG फ्लैट्स भी बनाए गए हैं, जिनकी संख्या 1973 है। इनकी कीमत 1 करोड़ 8 लाख से लेकर 1 करोड़ 22 लाख रुपए निर्धारित की गई है। MIG फ्लैट्स को 118 से 141 स्क्वायर मीटर प्लिंथ एरिया में तैयार किया गया है।  ये सभी फ्लैट्स दिल्ली के रामगढ़ कॉलोनी, सिरसपुर, लोकनायकपुरम, रोहिणी और नरेला में हैं और इनकी शुरुआती कीमत 11.5 लाख रुपये है। दूसरी स्कीम में सभी कैटेगरी के करीब 5400 फ्लैट्स हैं। इसमें HIG, MIG, LIG, EWS के फ्लैट्स होंगे। ये फ्लैट्स जसोला, लोकनायकपुरम और नरेला में हैं, जिनकी शुरुआती कीमत 29 लाख रुपये है। प्रीमियम फ्लैट्स की कीमत 1.2 करोड़ रुपये से शुरू होंगे। प्रीमियम कैटेगरी में 173 फ्लैट हैं। द्वारका में MIG - Dwarka, Sector-14, Sector-16B pkt 2, Sector 19B, Pkt 3 में ये फ्लैट्स हैं।

advertisement

रेडी-टू-मूव-इन

DDA के अनुसार, ये रेडी-टू-मूव-इन, फ्रीहोल्ड संपत्तियां बाजार में 15% की छूट पर बेची जा रही हैं। DDA का कहना है, 'रेडी-टू-मूव-इन, फ्रीहोल्ड संपत्तियां बाजार में 15% की छूट पर बेची जा रही हैं। अपनी इन्वेंट्री को खाली करने के अलावा ये योजनाएं दिल्ली में किफायती घर पाने में लोगों की मदद करेंगी। प्रीमियम कैटेगरी के सभी फ्लैट्स सिर्फ ई-ऑक्शन के जरिए ही खरीदे जा सकते हैं। जबकि अन्य दोनों कैटेगरी के फ्लैट्स पहले और पहले पाओ के तहत खरीदे जा सकते हैं। स्कीम से जुड़ी और ज्यादा जानकारी के लिए डीडीए की आधिकारिक वेबसाइट https://eservices.dda.org.in/ पर जा सकते हैं।

Edited By:
Abhishek
Published On:
Aug 21, 2024