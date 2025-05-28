scorecardresearch
Newsपर्सनल फाइनेंसNew Rules 1 June 2025: इस संडे से बदल जाएंगे पैसे से जुड़े नियम, आम जनता की जेब पर पड़ेगा असर

New Rules 1 June 2025: इस संडे से बदल जाएंगे पैसे से जुड़े नियम, आम जनता की जेब पर पड़ेगा असर

New Financial Rules From June 1: 1 जून 2025 से कई फाइनेंशियल रूल्स बदल जाएंगे। इन नियमों का सीधा असर आपकी जेब पर पड़ने वाला है।

Priyanka Kumari
New Delhi,UPDATED: May 28, 2025 10:17 IST
Rule Change From 1st June 2025: हर महीने की पहली तारीख को फाइनेंशियल नियमों में बदलाव होता है। मई 2025 खत्म होने वाला है और इस रविवार से जून 2025 शुरू हो जाएगा। जून की पहली तारीख से ही नए फाइनेंशियल रूल्स लागू हो जाएंगे। नए फाइनेंशियल नियमों का सीधा असर आम जनता के बजट पर पड़ेगा। 

आइए, जानते हैं कि 1 जून 2025 से कौन-से फाइनेंशियल नियम बदलने वाला है। 

ईपीएफओ का नियम (EPFO New Rule)

1 जून 2025 से ईपीएफओ का नया नियम लागू होगा। नए नियम के तहत ईपीएफओ का 3.0 वर्जन (EPFO 3.0) जून में लॉन्च होगा। इस वर्जन में पीएफ से पैसा निकालना, डेटा अपडेट करना और क्लेम का प्रोसेस काफी आसान हो जाएगा। इसके अलावा ईपीएफओ मेंबर्स एटीएम से भी पीएफ का पैसा निकाल पाएंगे। 

क्रेडिट कार्ड के नए नियम (Credit Card Rule)

जून से कई बैंक के क्रेडिट कार्ड के नियमों में बदलाव होने वाला है। 1 जून से कोटक बैंक के क्रेडिट कार्ड यूजर को समय से बिल का भुगतान करना होगा। 

वहीं, एक्सिस बैंक ने भी क्रेडिट कार्ड के रिवॉर्ड प्वाइंट्स के नियमों में बदलाव किया है। इन दोनों बैंक के अलावा बाकी बैंक ने भी क्रेडिट कार्ड के नियमों में बदलाव किया है। 

एफडी से जुड़े नियम (FD New Rule)

HDFC Bank, Axis Bank के साथ बाकी बैंक ने एफडी पर मिलने वाले ब्याज दर में कटौती की है। 1 जून से एफडी के नए इंटरेस्ट रेट लागू हो जाएंगे। 

एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में बदलाव (LPG Cylinder Price)

हर महीने की पहली तारीख को एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में संशोधन होता है। इसके अलावा एटीएफ की कीमतों (ATF Price) में भी बदलाव होता है।  
 

