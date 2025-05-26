scorecardresearch
Newsपर्सनल फाइनेंसPaytm New Feature: Paytm ऐप से पाएं पूरा UPI हिसाब,मिनटों में बन जाएगा खर्चों का Excel

Paytm New Feature: Paytm ऐप से पाएं पूरा UPI हिसाब,मिनटों में बन जाएगा खर्चों का Excel

Paytm New Feature: पेटीएम ने अपने सभी यूजर के लिए नया फीचर शुरू किया है। इस फीचर में यूजर बड़ी आसानी से यूपीआई स्टेटमेंट का PDF या EXCEL ले सकता है।

Priyanka Kumari
New Delhi,UPDATED: May 26, 2025 16:29 IST
Paytm New Feature

आजकल हर कोई मोबाइल से पेमेंट करता है। लेकिन जब इनकम टैक्स (Tax Filing), बजट बनाने या खर्चों का हिसाब रखने की बात आती है तो ट्रांजैक्शन डिटेल्स की जरूरत पड़ती है। अब Paytm ने इस परेशानी का आसान हल निकाल लिया है।

देश की सबसे पॉपुलर मोबाइल पेमेंट ऐप Paytm ने UPI स्टेटमेंट को PDF और Excel फॉर्मेट में डाउनलोड करने की सुविधा शुरू की है। अब आप टैक्स फाइल करने, खर्च ट्रैक करने या अकाउंटेंट को डिटेल देने के लिए सीधे ऐप से UPI स्टेटमेंट निकाल सकते हैं।

इस फीचर के बाद अब आपको बैंक में जाकर स्टेटमेंट लेने की जरूरत नहीं है। Paytm ऐप में कुछ क्लिक करके आप पूरा स्टेटमेंट PDF या Excel फाइल में निकाल सकते हैं।

इसमें हर पेमेंट का पूरा डिटेल होता है। जैसे किस दिन ट्रांजैक्शन हुआ, कितने बजे, कितना पैसा गया, और किसको गया। इससे न सिर्फ टैक्स का काम आसान होता है, बल्कि रिफंड क्लेम या खर्चों का एनालिसिस भी बहुत जल्दी हो जाता है।

अगर आप हर महीने का बजट बनाते हैं या Excel में अपने खर्चों का रिकॉर्ड रखते हैं, तो अब Paytm की ये सुविधा बहुत काम की है। चाहे आपको अपने CA (चार्टर्ड अकाउंटेंट) को डेटा भेजना हो या खुद समझना हो कि पैसे कहां खर्च हो रहे हैं ये स्टेटमेंट सबकुछ क्लियर कर देगा।

ये नई सुविधा उन सभी Paytm यूजर्स के लिए है जिनका बैंक अकाउंट Axis Bank,Yes Bank,SBI और HDFC Bank में है। 

कैसे डाउनलोड करें अपना UPI स्टेटमेंट? (How to Download Your UPI Statement on Paytm )

Paytm ऐप से UPI स्टेटमेंट डाउनलोड करने के लिए बस ये आसान स्टेप्स फॉलो करें:

स्टेप 1:  Paytm ऐप खोलें और ‘Balance & History’ पर टैप करें।

स्टेप 2: अब ‘Payment History’ सेक्शन में जाएं और उसके पास के तीन डॉट्स पर क्लिक करें।

स्टेप 3: इसके बाद ‘Download UPI Statement’ के ऑप्शन में जाएं।

स्टेप 4: अब अपनी जरूरत के हिसाब से डेट या फाइनेंशियल ईयर चुनें। 

स्टेप 5: इसके बाद फिर चुनें PDF या Excel फॉर्मेट को सेलेक्ट करें। 

स्टेप 6: अब ‘Request’ पर टैप करें और आपका स्टेटमेंट तैयार हो जाएगा।

बता दें कि यह स्टेटमेंट ‘Requested Statements’ सेक्शन में दिखाई देगा, जहां से यूजर इसे डाउनलोड कर सकते हैं।

Edited By:
Priyanka Kumari
Published On:
May 26, 2025