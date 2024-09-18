Kisan Pension News: आप भी हैं किसान तो मिल सकती है आपको सरकारी पेंशन?

प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना (PM Kisan Maandhan Yojana) केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई एक महत्वपूर्ण पेंशन योजना है, जिसका उद्देश्य देश के छोटे और सीमांत किसानों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है। यह योजना 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च की गई थी, जिसका उद्देश्य वृद्धावस्था में किसानों को वित्तीय सहायता देना है, ताकि वे आर्थिक रूप से सुरक्षित महसूस कर सकें।

advertisement

सम्बंधित ख़बरें

योजना का उद्देश्य

भारत में अधिकांश किसान छोटे और सीमांत हैं, जिनके पास सीमित संसाधन होते हैं। वृद्धावस्था में, जब शारीरिक श्रम करना कठिन हो जाता है, इन किसानों को जीविका के लिए अन्य स्रोतों की आवश्यकता होती है। PM Kisan Maandhan Yojana का मुख्य उद्देश्य किसानों को वृद्धावस्था में आर्थिक सहायता देकर उनकी कठिनाइयों को कम करना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है।

किसे मिल सकती है पेंशन?

यह योजना 18 से 40 वर्ष की आयु के किसानों के लिए है।

किसान के पास 2 हेक्टेयर या उससे कम खेती योग्य भूमि होनी चाहिए।

वे किसान जो पहले से किसी अन्य पेंशन योजना या सरकारी पेंशन का लाभ नहीं ले रहे हैं, इस योजना में आवेदन कर सकते हैं।

योजना के तहत लाभ

PM किसान मानधन योजना के तहत, किसानों को 60 वर्ष की आयु पूरी करने पर प्रत्येक माह 3,000 रुपये की पेंशन प्रदान की जाती है। इसके लिए किसान को अपने आयु के अनुसार मासिक योगदान करना होता है, जो 55 रुपये से 200 रुपये तक हो सकता है। इस पेंशन के लिए किसान द्वारा किए गए योगदान के बराबर राशि सरकार भी देती है।

योजना में आवेदन कैसे करें?

इस योजना में आवेदन करने के लिए किसानों को अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) पर जाकर पंजीकरण कराना होगा। पंजीकरण के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होती है:

आधार कार्ड

भूमि के दस्तावेज

बैंक खाता विवरण

किसान पंजीकरण के बाद, एक पेंशन योजना कार्ड प्राप्त करते हैं, जिसमें योजना से संबंधित सभी विवरण होते हैं।

प्रीमियम भुगतान और लाभ

योजना में किसान की आयु के आधार पर प्रीमियम तय किया जाता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई किसान 30 वर्ष की आयु में योजना में शामिल होता है, तो उसे हर महीने 100 रुपये का योगदान करना होगा।

किसान की मृत्यु होने पर, उसकी पत्नी को पेंशन के रूप में 50% राशि मिलेगी। यदि किसी कारणवश किसान 60 वर्ष की आयु से पहले योजना से बाहर होना चाहता है, तो उसके द्वारा जमा की गई राशि को ब्याज सहित लौटा दिया जाएगा।

योजना के लाभ

वित्तीय सुरक्षा: वृद्धावस्था में पेंशन मिलने से किसानों को वित्तीय स्थिरता मिलती है।

निश्चित आय: 60 वर्ष की आयु के बाद हर महीने 3,000 रुपये की पेंशन एक स्थायी आय स्रोत बन जाता है।

सरकार का समर्थन: सरकार किसान के योगदान के बराबर योगदान देती है, जिससे यह योजना और अधिक लाभकारी हो जाती है।

पारदर्शिता: यह योजना पूरी तरह से पारदर्शी है और किसान को अपने भविष्य की चिंता से मुक्त करती है।

advertisement

प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना उन किसानों के लिए एक बड़ी राहत है, जो वृद्धावस्था में किसी निश्चित आय के बिना कठिनाइयों का सामना कर सकते हैं। इस योजना के तहत, न केवल किसान अपनी वृद्धावस्था सुरक्षित कर सकते हैं, बल्कि उनका जीवन स्तर भी बेहतर होता है।