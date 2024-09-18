Pension News: आज से बच्चों के लिए शुरू हो गई पेंशन स्कीम
इस योजना के तहत, नाबालिग सब्सक्राइबर्स को परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर (PRAN) कार्ड दिए जाएंगे। NPS वात्सल्य योजना को अधिक व्यापक बनाने और इसे ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए, भारत के 75 स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दिल्ली के मुख्य कार्यक्रम से जुड़े होंगे। साथ ही, विभिन्न स्थानों पर नाबालिग सब्सक्राइबर्स को PRAN सदस्यता भी दी जाएगी।
NPS वात्सल्य योजना की शुरूआत हो गई है। इस योजना की घोषणा 2024-25 के केंद्रीय बजट में की गई थी, जिसका उद्देश्य देश के सभी बच्चों को एक मजबूत वित्तीय नींव प्रदान करना है। इस विशेष अवसर पर, स्कूली बच्चे भी वित्त मंत्री के साथ उपस्थित होंगे, और योजना में निवेश के लिए एक ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म का शुभारंभ किया जाएगा। साथ ही, योजना की विस्तृत जानकारी देने वाली एक पुस्तक भी जारी की जाएगी।
इस योजना के तहत, नाबालिग सब्सक्राइबर्स को परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर (PRAN) कार्ड दिए जाएंगे। NPS वात्सल्य योजना को अधिक व्यापक बनाने और इसे ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए, भारत के 75 स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दिल्ली के मुख्य कार्यक्रम से जुड़े होंगे। साथ ही, विभिन्न स्थानों पर नाबालिग सब्सक्राइबर्स को PRAN सदस्यता भी दी जाएगी।
कितने पैसों से कर सकते हैं निवेश?
NPS वात्सल्य योजना के तहत, माता-पिता अपने बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए पेंशन खाते में निवेश कर सकते हैं। यह योजना लंबी अवधि के लिए संपत्ति बनाने का अवसर देती है, जिसमें चक्रवृद्धि ब्याज (कंपाउंडिंग) की शक्ति का लाभ लिया जा सकता है। इस योजना में निवेश के कई विकल्प हैं, और माता-पिता अपने बच्चों के नाम पर सालाना कम से कम ₹1,000 से निवेश शुरू कर सकते हैं। इसकी वजह से यह योजना सभी वर्गों के लिए सुलभ बन जाती है और वित्तीय समावेशिता को प्रोत्साहित करती है।
लॉक-इन अवधि और निकासी
NPS वात्सल्य योजना के तहत, निवेश पर 3 साल की लॉक-इन अवधि होती है। इसके बाद, शिक्षा, गंभीर बीमारी, या विकलांगता जैसी आवश्यकताओं के लिए जमा राशि का 25% तक निकाला जा सकता है। इस निकासी की सुविधा अधिकतम तीन बार की जा सकती है।
प्राइवेट कर्मचारियों के लिए विशेष सुविधा
केंद्रीय बजट 2024 में, प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों के लिए नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) में नियोक्ता के योगदान की दर को 10% से बढ़ाकर 14% करने का प्रस्ताव दिया गया है। जो कर्मचारी नई टैक्स व्यवस्था को चुनते हैं, वे अपने वेतन का 14% तक NPS खाते में नियोक्ता के योगदान के हकदार होंगे, चाहे वे प्राइवेट हों या पब्लिक सेक्टर से हों।
क्या आपको इस योजना में निवेश करना चाहिए?
NPS वात्सल्य योजना उन माता-पिता के लिए एक सुनहरा अवसर है जो अपने बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करना चाहते हैं। इस योजना में जल्दी निवेश शुरू करके और नियमित रूप से बचत करके माता-पिता अपने बच्चों के लिए एक बड़ी पूंजी तैयार कर सकते हैं। यह योजना सरकार के वित्तीय सुरक्षा के दृष्टिकोण के अनुरूप है और सभी आयु वर्गों के लिए लाभकारी साबित हो सकती है।