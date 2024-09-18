Business Idea: बकरी का घी 8,000 रूपये किलो बेचकर इस महिला ने कमाए लाखों रूपये

बिहार में बकरी पालन का रुझान तेजी से बढ़ रहा है, खासकर महिलाओं के बीच। वंदना कुमारी उन महिला किसानों में से एक हैं, जो इस क्षेत्र में सफलता की मिसाल बन गई हैं। भागलपुर जिले के एक छोटे से गांव से ताल्लुक रखने वाली वंदना अब मटन के साथ-साथ बकरी का दूध और 8,000 रुपये प्रति किलो घी बेचकर अच्छी कमाई कर रही हैं।

गांव की दूसरी महिलाएं भी उनसे बकरी पालन की ट्रेनिंग लेने आती हैं

वंदना बताती हैं कि उनके गांव में पहले सड़क नहीं थी, केवल पगडंडी से ही बाहर जाया जा सकता था। बावजूद इसके, उन्होंने बकरी पालन की ट्रेनिंग ली और आज अपनी मेहनत से एक सफल उद्यमी बन गई हैं। अब उनके पास 60 बकरियां हैं, और गांव की दूसरी महिलाएं भी उनसे बकरी पालन की ट्रेनिंग लेने आती हैं।

बकरी पालन ने उन्हें आत्मनिर्भर बना दिया

वंदना का कहना है कि अब उनके गांव में सड़क बन चुकी है, और वे खुद राजधानी पटना तक का सफर तय कर लेती हैं। बकरी पालन ने उन्हें आत्मनिर्भर बना दिया है, और उनके काम को राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने सम्मानित भी किया है। वर्तमान में वे इस व्यवसाय से सालाना साढ़े तीन लाख रुपये से अधिक की कमाई कर रही हैं।

दो बकरियों से शुरू किया सफर

वंदना ने साल 2018 में सिर्फ दो बकरियों के साथ इस व्यवसाय की शुरुआत की थी। पहले वे जैविक खेती करती थीं, लेकिन उसमें कमाई की संभावना कम थी। बकरी पालन से अब वे हर महीने लगभग 30,000 रुपये कमा रही हैं। हाल ही में उन्होंने 23,000 रुपये का बकरा भी बेचा है।

बकरी का दूध और घी की मांग

कोरोना महामारी के दौरान वंदना ने 1,000 से 1,200 रुपये प्रति लीटर बकरी का दूध बेचा। डेंगू के मरीज इसके लिए किसी भी कीमत पर तैयार थे। बकरी का घी, जो दवा के रूप में इस्तेमाल होता है, उन्होंने 8,000 रुपये प्रति किलो तक बेचा है। उनका मानना है कि बकरी पालन कम खर्च में गरीबों के लिए कमाई का एक बेहतरीन जरिया है, जिससे मीट, दूध और घी तीनों उत्पादों से आय हो सकती है। ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाएं भी इससे हर महीने 10,000 रुपये से अधिक कमा सकती हैं।