बड़ौदा बीएनपी पारिबा मल्टीकैप फंड के 21 साल हुए पूरे, जानिए कितना दिया रिटर्न

बड़ौदा बीएनपी पारिबा मल्टीकैप फंड ने अपने 21 साल पूरे कर लिए हैं। इसके साथ ही इस फंड का एसेट अंडर मैनेजमेंट (एयूएम - AUM) 2500 करोड़ रुपये के पार चला गया है। लार्जकैप, मिडकैप और स्मॉलकैप शेयरों को मिलाकर अपने बैलेंस पोर्टफोलियो के लिए जानी जाने वाली इस स्‍कीम ने शॉर्ट टर्म और मिड टर्म (1 साल और 3 साल) के लिए अपने बेंचमार्क इंडेक्स की तुलना में लगातार बेहतर प्रदर्शन किया है।

सिस्‍टमैटिक इन्‍वेस्‍टमेंट प्‍लान (एसआईपी)

अपने लॉन्च के बाद से, अगर किसी निवेशक ने योजना के लॉन्च के समय से सिस्‍टमैटिक इन्‍वेस्‍टमेंट प्‍लान (एसआईपी) के माध्यम से मंथली 10,000 रुपये का निवेश होगा, तो आज उसके निवेश की वैल्‍यू बढ़कर 1.58 करोड़ रुपये से अधिक हो गई होगी। यह स्कीम, जिसका लक्ष्य 40-60 शेयरों का एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाए रखना है, डाइवर्सिफिकेशन के साथ ग्रोथ चाहने वाले निवेशकों, पहली बार एक ही फंड के माध्यम से अलग अलग मार्केट कैप में निवेश की तलाश करने वाले निवेशकों और भारत की ग्रोथ स्टोरी में भाग लेने की इच्छा रखने वाले निवेशकों के लिए बेहतर विकल्प है।

फंड का शार्प रेश्यो

फंड का शार्प रेश्यो 1.11 इसकी मजबूत रिस्क-एडजस्टेड रिटर्न देने की क्षमता को दिखाता है, जबकि इसका एक से कम बीटा संकेत करता है कि ये रिटर्न लिमिटेड निगेटिव जोखिम के साथ हासिल किए गए थे। योजना का प्रदर्शन म्यूचुअल फंड के ब्रांड वादे 'टुगेदर फॉर मोर' का प्रमाण है।

बड़ौदा बीएनपी पारिबा मल्टीकैप फंड

बड़ौदा बीएनपी पारिबा मल्टीकैप फंड की बात करें तो यह मल्टी-कैप इंडेक्स यूनिव का लाभ उठाता है, जो फंड मैनेजर्स को मीडिया, टेक्सटाइल और फॉरेस्ट मैटेरियल्स सहित कई सेक्टर में निवेश करने की सुविधा प्रदान करता है, जो अक्सर लार्ज-कैप इंडेक्स से अनुपस्थित होते हैं। यह व्यापक डाइवर्सिफिकेशन फंड को अनूठे ग्रोथ अवसरों का लाभ उठाने और अलग अलग इकोनॉमिक साइकिल में जोखिमों को कम करने में सक्षम बनाता है।

स्कीम, जिसका लक्ष्य 40-60 शेयरों का एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो

