अमीर बनना कोई जादू नहीं है। अगर आप पैसे को सही तरीके से संभालें और लगातार सही फैसले लें, तो आप भी अमीर बन सकते हैं। 2025 में अपनी फाइनेंशियल स्थिति को सुधारने के लिए कुछ स्मार्ट आदतें अपनानी होंगी। आइए जानते हैं उन आसान तरीकों को, जिन्हें अपनाकर आप अपनी दौलत बढ़ा सकते हैं।

बजट बनाना और खर्च समझना

हर महीने का बजट बनाना सबसे पहला कदम है। 50-30-20 नियम अपनाएं। इसका मतलब 50% पैसा जरूरी खर्चों पर, 30% इच्छाओं पर और 20% बचत व निवेश (investments) में लगाएं। मोबाइल ऐप से खर्चों को ट्रैक करें ताकि गैर-जरूरी खर्चों पर रोक लगे।

निवेश की सही रणनीति बनाएं

अगर आपको पैसे से पैसा बनाना है, तो निवेश करना जरूरी है। छोटे समय के लक्ष्यों के लिए फिक्स्ड डिपॉजिट (fixed deposit) या डेट म्यूचुअल फंड (debt mutual funds) सही हैं। लेकिन लंबी अवधि के लिए शेयर बाजार (equity) या NPS जैसे रिटायरमेंट फंड में पैसा लगाएं। समय-समय पर अपने निवेश की समीक्षा भी करते रहें।

इमरजेंसी फंड जरूरी है

कम से कम 6 से 12 महीने के खर्चों के बराबर इमरजेंसी फंड तैयार रखें। ये पैसा हाई-इंटररेस्ट सेविंग अकाउंट (high-yield savings account) में रखें ताकि अचानक जरूरत पड़ने पर काम आ सके।

कर्ज से छुटकारा पाएं

क्रेडिट कार्ड या पर्सनल लोन जैसे हाई इंटरेस्ट कर्जों को जल्दी चुकाना सबसे अच्छा तरीका है। इससे आपकी मासिक आय पर बोझ नहीं बढ़ेगा और आप आसानी से बचत कर पाएंगे।

फाइनेंशियल नॉलेज बढ़ाएं

जल्दबाजी में निवेश न करें। कोई भी स्कीम जो बहुत ज्यादा रिटर्न का वादा करे, उससे सतर्क रहें। निवेश से पहले जानकारी लें और विशेषज्ञों की सलाह जरूर लें।

टैक्स की सही प्लानिंग करें

अगर आप टैक्स बचाना चाहते हैं, तो टैक्स एक्सपर्ट से सलाह लें। इनकम टैक्स की कटौतियों (deductions) और छूट (exemptions) का फायदा उठाकर आप ज्यादा बचत कर सकते हैं।

सही बीमा जरूरी है

लाइफ, हेल्थ, और डिसेबिलिटी इंश्योरेंस (insurance) जरूरी हैं। ये आपको भविष्य की अनहोनी से बचाकर आर्थिक सुरक्षा देते हैं।

लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन से बचें

जैसे-जैसे आपकी आमदनी बढ़े, वैसे-वैसे खर्च भी बढ़ जाता है। इसे लाइफस्टाइल क्रीप कहते हैं। इससे बचने के लिए हर बार खर्च बढ़ाने की बजाय, अपनी बचत बढ़ाने पर ध्यान दें।