Internet पर लीक हो सकता है आपका डेटा, सेफ और सिक्योर के लिए फॉलो करें ये टिप्स

इंटरनेट एक बेहद पावरफुल टूल है, लेकिन इसके साथ ही साइबर थ्रेट्स, ऑनलाइन स्कैम्स और प्राइवेसी ब्रेक्स जैसी कई चैलेंज भी आती हैं। गलत हाथों में जाने पर आपकी पर्सनल डिटेल्स का गलत इस्तेमाल हो सकता है, जिससे मानसिक तनाव और फाइनेंशियली नुकसान होने की संभावना रहती है। इसलिए, इंटरनेट सही तरह से इस्तेमाल करना जरूरी है। यहां हम आपको कुछ जरूरी सेफ्टी टिप्स बता रहे हैं, जिनको फॉले करके आप खुद को साइबर खतरों से बचा सकते हैं।

यूनिक पासवर्ड बनाएं

हमेशा ऐसा पासवर्ड चुनें, जो लेटर्स, नंबर्स और स्पेशल कैरेक्टर्स का कॉम्बिनेशन हो। एक ही पासवर्ड को कई अकाउंट्स में इस्तेमाल करने से बचें। पासवर्ड मैनेजर का उपयोग करें, जिससे आपके सभी पासवर्ड्स सिक्योर रहें।

टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन (2FA)

2FA आपके अकाउंट की सिक्योरिटी को दोगुना स्ट्रॉन्ग बना देता है। इसके तहत लॉगिन करने के लिए पासवर्ड के साथ-साथ एक एकस्ट्रा वेरिफिकेशन कोड भी चाहिए होता है, जिससे अनऑथराइज्ड एक्सेस का खतरा कम हो जाता है।

सॉफ्टवेयर और डिवाइसेज को अपडेट रखें

हमेशा अपने ऑपरेटिंग सिस्टम, ब्राउजर और सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर को अपडेट करते रहें। नए अपडेट्स में सिक्योरिटी फिक्स होते हैं, जो हैकर्स द्वारा एक्सप्लॉइटेश को दूर करते हैं।

फिशिंग अटैक्स से सावधान रहें

अगर किसी ईमेल, मैसेज या पॉप-अप में अनजान लिंक हो, तो उस पर क्लिक न करें। साइबर अपराधी फिशिंग टेक्निक के जरिए आपकी पर्सनल डिटेल्स चुरा सकते हैं। किसी भी अनजान मेल पर रिएक्शन देने से पहले सेंडर की जानकारी जरूर चेक करें।

सिक्योर वेबसाइट्स का उपयोग करें

कोई भी जानकारी डालने से पहले वेबसाइट के URL में ‘https://’ और पैडलॉक आइकन को चेक करें। अन्सिक्योर वेबसाइट्स पर क्रेडिट कार्ड या बैंक डिटेल्स न भरें।

पब्लिक वाई-फाई पर ट्रांजैक्शन्स से बचें

पब्लिक वाई-फाई नेटवर्क हैकिंग के लिए बेहद असुरक्षित होते हैं। अगर इसका इस्तेमाल करना जरूरी हो, तो VPN (Virtual Private Network) का इस्तेमाल करें, जिससे आपका डेटा एन्क्रिप्टेड और सिक्योर रहेगा।

डाउनलोड्स के दौरान सावधानी बरतें

केवल ट्रस्टेड वेबसाइट्स से ही सॉफ्टवेयर या फाइल्स डाउनलोड करें। अनजान सोर्स से डाउनलोड की गई फाइल्स में मैलवेयर, स्पायवेयर या रैनसमवेयर हो सकता है, जो आपकी डिवाइस को नुकसान पहुंचा सकता है।

प्राइवेसी सेटिंग्स को अपडेट करें

अपने सोशल मीडिया, ब्राउजर और अन्य ऑनलाइन अकाउंट्स की प्राइवेसी सेटिंग्स को चेक और अपडेट करें। इससे आप यह तय कर सकते हैं कि आपकी जानकारी कौन-कौन देख सकता है।

एंटीवायरस और फायरवॉल का यूज करें

एक अच्छे एंटीवायरस प्रोग्राम को इंस्टॉल करें, जो वायरस और मैलवेयर को रोक सके। इसके अलावा, फायरवॉल का उपयोग करें, जो अनचाही गतिविधियों को ब्लॉक करके आपके सिस्टम को सिक्योर रखता है।

सोच-समझकर जानकारी शेयर करें

ऑनलाइन अपने एड्रेस, फोन नंबर या बैंकिंग डिटेल्स जैसी जानकारी शेयर करने से बचें। साइबर अपराधी आईडेंटिटी थेफ्ट और फ्रॉड के लिए आपकी जानकारी का इस्तेमाल कर सकते हैं।

अगर आप इन सेफ्टी टिप्स को अपनाते हैं, तो साइबर खतरों से बच सकते हैं और इंटरनेट को सुरक्षित तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। हमेशा सतर्क रहें और सोच-समझकर ऑनलाइन गतिविधियों में शामिल हों।