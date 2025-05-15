ईपीएफ यानी एम्प्लॉयी प्रोविडेंट फंड (Employee Provident Fund) नौकरीपेशा लोगों के बुढ़ापे का सबसे बड़ा सहारा माना जाता है। कर्मचारी की हर महीने की सैलरी से जो पैसा कटता है वही ईपीएफ होता है, जिसे EPFO (Employees' Provident Fund Organisation) कंट्रोल करता है।

लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि जरूरत पड़ने पर आप जब चाहें, जितना चाहें EPF से पैसा निकाल सकते हैं तो ऐसा नहीं है। ईपीएफ में निकासी के नियम (EPFO Withdrawl Rules) तय हैं और कुछ खास कारणों पर ही पैसा निकाला जा सकता है।

अब सवाल आता है कि जब सब कुछ ऑनलाइन हो गया है, तो फिर क्लेम रिजेक्ट क्यों हो जाता है? आइए समझते हैं।

इन कारणों से रिजेक्ट होता है क्लेम

EPFO को जब आप निकासी का फॉर्म भेजते हैं, तो उसमें दी गई हर जानकारी की जांच होती है। अगर आपने गलती से भी कोई गलत जानकारी भर दी जैसे नाम में स्पेलिंग मिस्टेक, गलत बैंक अकाउंट नंबर या गलत UAN तो आपका क्लेम तुरंत रिजेक्ट किया जा सकता है।

इसलिए क्लेम भरने से पहले हर जानकारी को दो बार जरूर चेक करें। इसके अलावा अगर आपके EPF अकाउंट में ₹50,000 हैं और आपने क्लेम ₹60,000 का किया है तो ये क्लेम एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। EPFO साफ कहता है कि जितना पैसा अकाउंट में मौजूद है, आप उससे ज्यादा नहीं निकाल सकते।

ईपीएफ से निकासी की कुछ शर्तें होती हैं। जैसे अगर आप मेडिकल इमरजेंसी, घर खरीदने या शादी के लिए पैसा निकालना चाहते हैं, तो अलग-अलग लिमिट तय की गई हैं। अगर आप इन शर्तों को नजरअंदाज करते हुए पूरी जमा राशि निकालने की कोशिश करेंगे, तो क्लेम रिजेक्ट हो सकता है।

कई बार गलती आपकी नहीं होती, फिर भी क्लेम रिजेक्ट हो जाता है। इसका कारण होता है तकनीकी गड़बड़ी या सिस्टम एरर। कई बार सर्वर डाउन होने या डिटेल्स सही तरीके से अपडेट न होने की वजह से भी क्लेम फेल हो जाता है। ऐसे में आप दोबारा कोशिश कर सकते हैं या EPFO की मदद हेल्पलाइन से संपर्क कर सकते हैं।

कैसे बढ़ाएं क्लेम अप्रूवल के चांस?

हमेशा फॉर्म भरने से पहले अपनी सभी जानकारी जैसे-नाम, जन्मतिथि, बैंक डिटेल्स, UAN आदि की जांच करें। वहीं, पासबुक से बैलेंस चेक कर लें और उसी के हिसाब से क्लेम करें।

क्लेम लिमिट और नियमों को ध्यान से पढ़ें और उसके अनुसार ही फॉर्म भरें। अगर पहले कोई क्लेम रिजेक्ट हुआ है, तो उसका कारण जानकर सुधार करें।