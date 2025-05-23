EPFO 2025 के नए बदलाव, नौकरीपेशा लोगों को मिल रही ये 5 बड़ी सुविधाएं

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने साल 2025 में अपने करोड़ों मेंबर्स को राहत देने के लिए कई बड़े बदलाव किए हैं। इन बदलावों का असर सीधे तौर पर उन लोगों पर पड़ेगा जो अपनी सैलरी का एक हिस्सा हर महीने PF (Provident Fund) में जमा करते हैं। आइए जानते हैं कि इस साल EPFO ने कौन-कौन से बदलाव किए हैं और इसका क्या फायदा मिलेगा।

प्रोफाइल अपडेट करना बेहद आसान

पहले EPFO प्रोफाइल अपडेट करने के लिए ढेर सारे डॉक्युमेंट्स देने पड़ते थे और प्रोसेस भी लंबा होती था। लेकिन अब UAN आधार से लिंक है तो नाम, जन्मतिथि, लिंग, राष्ट्रीयता, वैवाहिक स्थिति, माता-पिता और जीवनसाथी का नाम, नौकरी शुरू करने की तारीख जैसी जरूरी जानकारियां बिना किसी डॉक्यूमेंट्स के ऑनलाइन अपडेट कर सकते हैं।

PF ट्रांसफर करना आसान

पहले नौकरी बदलने पर PF ट्रांसफर करवाना बेहद पेचीदा काम था। नए या पुराने नियोक्ता की मंजूरी जरूरी होती थी, जिससे देर लगती थी। लेकिन अब EPFO ने यह प्रोसेस ऑटोमैटिक कर दिया है। ज्यादातर मामलों में PF ट्रांसफर सीधे और जल्दी हो रहा है, जिससे कर्मचारियों को बार-बार फॉलोअप करने की जरूरत नहीं पड़ती।

ऑनलाइन जमा करें ज्वाइंट डिक्लेरेशन

अगर आपके PF अकाउंट की जानकारी गलत है तो उसे सुधारने के लिए पहले कंपनी और कर्मचारी दोनों को मिलकर ज्वाइंट डिक्लेरेशन देना होता था, जो ऑफलाइन किया जाता था। अब अगर आपका UAN आधार से लिंक या वेरीफाइड है तो यह डिक्लेरेशन आप ऑनलाइन जमा कर सकते हैं, जिससे पूरा प्रोसेस फास्ट और आसान हो गया है।

पेंशन सीधे बैंक में

केंद्रीकृत पेंशन पेमेंट सिस्टम (Centralised Pension Payment System - CPP) की शुरुआत EPFO ने कर दी है। अब पेंशन किसी एक रिजनल ऑफिस से जुड़े रहने की बजाय सीधे एनपीसीआई प्लेटफॉर्म के जरिए किसी भी बैंक खाते में ट्रांसफर की जा रही है। इससे समय की सेविंग होगी और पेंशनरों को देरी का सामना नहीं करना पड़ेगा।

ज्यादा सैलरी वालों के लिए पेंशन प्रोसेस

कई लोग ऐसे हैं जिनकी सैलरी PF की तय सीमा से ज्यादा होता है, लेकिन वो अपने पूरे वेतन पर पेंशन लेना चाहते हैं। पहले इस मामले में प्रोसेस साफ नहीं थी। लेकिन अब EPFO ने स्पष्ट कर दिया है कि ज्यादा योगदान देकर ज्यादा पेंशन पाने की सुविधा ली जा सकती है, और इसके लिए एक समान नियम सभी पर लागू हैं।