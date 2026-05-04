पैसे की जल्दी में कहीं 'पेंशन' तो नहीं गंवा रहे आप? Form 10C भरते समय इन बातों का रखें ध्यान
Employees' Provident Fund Organisation (EPFO) के नियमों के मुताबिक, Form 10C और Scheme Certificate आपकी पेंशन की असली सुरक्षा हैं लेकिन ज्यादातर लोग इन्हें समझे बिना गलत ऑप्शन चुन लेते हैं।
EPFO Rules: नौकरी बदलते वक्त बहुत से लोग जल्दबाजी में PF का पैसा निकाल लेते हैं। लेकिन यही फैसला आगे चलकर बड़ी गलती साबित हो सकता है क्योंकि पीएफ का पैसा निकालना आसान है, लेकिन उससे जुड़ी पेंशन (EPS) अगर टूट गई, तो रिटायरमेंट के बाद हर महीने मिलने वाली आय खत्म हो सकती है।
Employees' Provident Fund Organisation (EPFO) के नियमों के मुताबिक, Form 10C और Scheme Certificate आपकी पेंशन की असली सुरक्षा हैं लेकिन ज्यादातर लोग इन्हें समझे बिना गलत ऑप्शन चुन लेते हैं।
PF और पेंशन में क्या फर्क?
EPF (Provident Fund) में आपकी सैलरी और कंपनी का योगदान जमा होता है, जिसे आप एकमुश्त निकाल सकते हैं।
वहीं EPS (Employee Pension Scheme) में कंपनी के योगदान का 8.33% हिस्सा जाता है, जो रिटायरमेंट के बाद हर महीने पेंशन के रूप में मिलता है। यानी असली लॉन्ग-टर्म फायदा EPS में है।
10 साल का नियम क्यों अहम है?
EPS के तहत कम से कम 10 साल की सर्विस पूरी करना जरूरी है। तभी 58 साल की उम्र के बाद पेंशन मिलती है। अगर आपने बीच में ईपीएस का पैसा निकाल लिया, तो आपकी सर्विस हिस्ट्री टूट जाती है और पेंशन का हक खत्म हो सकता है।
Form 10C और Scheme Certificate
Form 10C भरते समय आपको दो ऑप्शन मिलते हैं- EPS का पैसा निकालना या Scheme Certificate लेना। अक्सर लोग तुरंत पैसा निकालने का ऑप्शन चुन लेते हैं, जबकि यही भविष्य के नुकसान की वजह बनता है।
Scheme Certificate आपकी सर्विस का रिकॉर्ड होता है। इसे आप अगली नौकरी में जोड़ सकते हैं, जिससे आपकी कुल सर्विस जुड़ती रहती है।
अब मान लीजिए की आपने एक कंपनी में 4 साल और दूसरी में 6 साल काम किया, लेकिन बीच में EPS निकाल लिया, तो सिर्फ 6 साल ही गिने जाएंगे। लेकिन अगर Scheme Certificate लिया होता, तो पूरे 10 साल गिने जाते और पेंशन मिलती।
कब क्या चुनें?
- अगर आपने 6 महीने से ज्यादा काम किया है और 10 साल पूरे नहीं हुए हैं, तो Scheme Certificate लेना बेहतर है।
- EPS निकालना सिर्फ शॉर्ट-टर्म फायदा देता है, लेकिन लॉन्ग-टर्म नुकसान कर सकता है।