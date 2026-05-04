NFO Alert: म्यूचुअल फंड निवेशकों के लिए यह खबर काम की है। दरअसल एक्सिस म्यूचुअल फंड (Axis Mutual Fund) के नए थीमैटिक इंडेक्स फंड Axis Nifty Capital Markets Index Fund का न्यू फंड ऑफर (NFO) आज से खुल गया है। निवेशक इस एनएफओ को 15 मई 2026 तक सब्सक्राइब कर सकेंगे।

यह ओपन-एंडेड फंड Nifty Capital Markets Total Return Index (TRI) को ट्रैक करेगा। फंड का मकसद खर्च से पहले ऐसे रिटर्न देना है जो इस इंडेक्स के प्रदर्शन के करीब हों। इस फंड को नंदिक मल्लिक और रोहित गौतम मैनेज करेंगे।

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कंपनी ने अपने प्रेस रिलीज में बताया कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का AUM मार्च 2026 तक करीब ₹79 लाख करोड़ तक पहुंच चुका है। इसके बावजूद भारत का AUM-टू-GDP रेश्यो अभी 20% से कम है, जो दिखाता है कि आगे ग्रोथ की काफी गुंजाइश है।

किन कंपनियों में निवेश करेगा फंड?

यह फंड उन कंपनियों में निवेश करेगा जो कैपिटल मार्केट इकोसिस्टम का अहम हिस्सा हैं। इसमें एक्सचेंज, एसेट मैनेजमेंट कंपनियां, ब्रोकरेज फर्म्स और डिपॉजिटरी सर्विसेज से जुड़ी कंपनियां शामिल होंगी।

इंडेक्स Nifty 500 यूनिवर्स से कंपनियों को चुनता है और फ्री-फ्लोट मार्केट कैप के आधार पर वेटेज तय करता है। पोर्टफोलियो को हर छह महीने में रीबैलेंस किया जाएगा।

Axis AMC के एमडी और सीईओ बी. गोपकुमार ने कहा कि भारत का कैपिटल मार्केट अब ज्यादा गहरा और भागीदारी वाला बन रहा है। मजबूत घरेलू फ्लो और बढ़ती रिटेल भागीदारी इसे सपोर्ट कर रही है। उन्होंने आगे कहा कि यह फंड निवेशकों को एक सरल और ट्रांसपेरेंट तरीका देता है, जिससे वे इस लंबे समय के ग्रोथ ट्रेंड का हिस्सा बन सकते हैं।

किस तरह के निवेशकों के लिए है यह फंड?

यह फंड खास तौर पर उन निवेशकों के लिए डिजाइन किया गया है जो लंबी अवधि के लिए भारत के वित्तीय इकोसिस्टम की ग्रोथ में हिस्सेदारी चाहते हैं। कम लागत, नियम-आधारित स्ट्रक्चर और डायवर्सिफाइड एक्सपोजर इसे पोर्टफोलियो का एक बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक बनाता है।