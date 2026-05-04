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Newsशेयर बाज़ारमात्र ₹51 करोड़ के मार्केट कैप वाली इस कंपनी का प्रॉफिट 590% उछला! अब कंपनी करने वाली है ये बड़ा काम

मात्र ₹51 करोड़ के मार्केट कैप वाली इस कंपनी का प्रॉफिट 590% उछला! अब कंपनी करने वाली है ये बड़ा काम

मार्च तिमाही (Q4FY26) में कंपनी की रफ्तार तेज रही। रेवेन्यू ₹1.47 करोड़ से बढ़कर ₹7.14 करोड़ पहुंचा, जो 385.7% की ग्रोथ है। वहीं नेट प्रॉफिट ₹0.22 करोड़ से बढ़कर ₹1.52 करोड़ हो गया, यानी 590% से ज्यादा की बढ़त देखने को मिली है।

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Gaurav Kumar
Gaurav Kumar
UPDATED: May 4, 2026 12:31 IST
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Upper Circuit Stock: सोमवार को भारतीय शेयर बाजार हरे निशान में कारोबार कर रहा हैं। इस बीच 51.18 करोड़ रुपये के मार्केट कैप वाली स्मॉल कैप कंपनी, मैग्नस स्टील एंड इंफ्रा लिमिटेड (Magnus Steel and Infra Ltd) का स्टॉक निवेशकों के रडार पर है। दरअसल शेयर में आज 5% का अपर सर्किट लगा है। दोपहर 12:17 बजे तक शेयर बीएसई पर पांच प्रतिशत चढ़कर 151.40 रुपये पर स्थिर है।

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मार्च तिमाही (Q4FY26) में कंपनी की रफ्तार तेज रही। रेवेन्यू ₹1.47 करोड़ से बढ़कर ₹7.14 करोड़ पहुंचा, जो 385.7% की ग्रोथ है। वहीं नेट प्रॉफिट ₹0.22 करोड़ से बढ़कर ₹1.52 करोड़ हो गया, यानी 590% से ज्यादा की बढ़त देखने को मिली है। यह संकेत देता है कि बिजनेस में मोमेंटम बना हुआ है।

इसके अलावा कंपनी ने FY26 में भी दमदार प्रदर्शन किया है। कंपनी की ऑपरेशनल आय ₹3.19 करोड़ से बढ़कर ₹22.58 करोड़ हो गई, यानी सालाना आधार पर 607.8% की छलांग। EBITDA भी ₹0.19 करोड़ से बढ़कर ₹4.66 करोड़ पर पहुंचा, जो ऑपरेशनल सुधार को दिखाता है।

मुनाफे में सबसे बड़ा उछाल देखने को मिला। FY26 में नेट प्रॉफिट ₹4.50 करोड़ रहा, जो पिछले साल ₹0.06 करोड़ था। बढ़ते वॉल्यूम, बेहतर एक्जीक्यूशन और लागत नियंत्रण ने इस ग्रोथ को सपोर्ट किया।

अब करने वाली है ये बड़ा काम

कंपनी के बोर्ड ने 4.5 करोड़ इक्विटी शेयर ₹10 प्रति शेयर के भाव पर जारी कर ₹45 करोड़ जुटाने को मंजूरी दी है। यह फंड पांच नॉन-प्रमोटर निवेशकों से आएगा।

इसमें से ₹33.75 करोड़ वर्किंग कैपिटल जरूरतों के लिए और ₹11.25 करोड़ सामान्य कॉर्पोरेट कामों में खर्च होंगे। कंपनी का कहना है कि इससे बैलेंस शीट मजबूत होगी और विस्तार योजनाओं को गति मिलेगी।

मैनेजमेंट और स्ट्रक्चर में बदलाव

कंपनी ने अपना रजिस्टर्ड ऑफिस नासिक से पुणे शिफ्ट करने का फैसला किया है, जिससे ऑपरेशनल एफिशिएंसी बढ़ेगी। इसके अलावा लीडरशिप टीम में भी बदलाव हुए हैं।

मैनेजिंग डायरेक्टर चिन्मय प्रधान ने कहा कि FY26 में मजबूत ग्रोथ हमारे डिसिप्लिन्ड एक्जीक्यूशन का नतीजा है। ₹45 करोड़ का फंड रेज हमें आगे विस्तार के लिए ताकत देगा।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Gaurav
Published On:
May 4, 2026