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Newsट्रेंडिंगElection Results 2026 Live: बंगाल में BJP दो तिहाई बहुमत के करीब! थलापति विजय के पिता ने गठबंधन के लिए कांग्रेस को दिया न्योता
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Election Results 2026 Live: बंगाल में BJP दो तिहाई बहुमत के करीब! थलापति विजय के पिता ने गठबंधन के लिए कांग्रेस को दिया न्योता

Gaurav Kumar
Gaurav Kumar
UPDATED: May 4, 2026 14:08 IST

हर राज्य में अलग राजनीतिक कहानी और अलग मुकाबला देखने को मिल रहा है, जहां शुरुआती रुझान कई चौंकाने वाले संकेत दे रहे हैं।

Election Result 2026 LIVE Updates: देश के चार राज्यों- पश्चिम बंगाल, असम, केरल, तमिलनाडु और एक केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजों की घड़ी आ गई है। वोटों की गिनती जारी है और शुरुआती रुझान सामने आ चुके हैं। पश्चिम बंगाल में टीएमसी और बीजेपी के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिली, लेकिन अब बीजेपी ने बढ़त बना ली है। वहीं असम में बीजेपी आगे चल रही है, केरल में कांग्रेस के नेतृत्व वाला यूडीएफ बढ़त में है, जबकि तमिलनाडु में डीएमके अपनी बढ़त बनाए हुए है। पुडुचेरी में रंगास्वामी की सत्ता बरकरार रहेगी या बदलाव होगा, इसका फैसला भी आज हो जाएगा।

पश्चिम बंगाल की 294 विधानसभा सीटों में से 293 के नतीजे आज आ रहे हैं, क्योंकि एक सीट पर पुनर्मतदान होना है। यहां पहले चरण में 23 अप्रैल को 152 सीटों और दूसरे चरण में 29 अप्रैल को 142 सीटों पर मतदान हुआ था। शुरुआती रुझानों में मुकाबला कड़ा था, लेकिन अब बीजेपी ने मजबूत बढ़त बना ली है।

असम की सभी 126 विधानसभा सीटों पर 9 अप्रैल को मतदान हुआ था। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा के नेतृत्व में बीजेपी जीत की हैट्रिक की उम्मीद कर रही है, जबकि कांग्रेस 10 साल बाद सत्ता में वापसी की कोशिश में है। राज्य में इस बार 85 फीसदी से अधिक मतदान दर्ज किया गया।

तमिलनाडु की 234 सीटों पर 23 अप्रैल को वोटिंग हुई थी, जहां रिकॉर्ड 85.14 फीसदी मतदान हुआ। यहां मुख्यमंत्री एमके स्टालिन की अगुवाई में डीएमके सत्ता में है, जबकि एआईएडीएमके के नेतृत्व वाला एनडीए विपक्ष में है। थलापति विजय की नई पार्टी टीवीके इस बार मुकाबले को त्रिकोणीय बना रही है।

केरल की 140 सीटों पर 9 अप्रैल को एक ही चरण में मतदान हुआ, जिसमें 78.27 फीसदी वोटिंग दर्ज हुई। यहां पिनाराई विजयन के नेतृत्व में एलडीएफ सरकार सत्ता में है। वहीं पुडुचेरी की 30 सीटों पर भी 9 अप्रैल को मतदान हुआ था, जहां 89.97 फीसदी मतदान हुआ। केंद्र शासित प्रदेश में फिलहाल रंगास्वामी के नेतृत्व वाला एनडीए गठबंधन सत्ता में है।

May 4, 2026 14:08 IST

Tamil Nadu Election Results Live: विजय के पिता ने कांग्रेस को दिया गठबंधन का न्योता

तमिलनाडु चुनाव में अभिनेता विजय की पार्टी सबसे बड़े दल के रूप में उभरती दिख रही है और 109 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। इसी बीच विजय के पिता ने कांग्रेस को गठबंधन के लिए न्योता दिया है। फिलहाल कांग्रेस के उम्मीदवार 4 सीटों पर आगे चल रहे हैं।

May 4, 2026 14:02 IST

West Bengal Election Results Live: बंगाल में बीजेपी दो-तिहाई बहुमत के करीब

पश्चिम बंगाल में बीजेपी बड़ी बढ़त के साथ दो-तिहाई बहुमत के करीब पहुंचती दिख रही है। ताजा रुझानों के मुताबिक, बीजेपी के उम्मीदवार 195 सीटों पर आगे चल रहे हैं, जबकि तृणमूल कांग्रेस 93 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। लेफ्ट 3 सीटों पर आगे है, कांग्रेस फिलहाल खाता खोलती नजर नहीं आ रही, वहीं अन्य दल 2 सीटों पर बढ़त में हैं।

May 4, 2026 12:59 IST

West Bengal Election Results Live: नंदीग्राम में शुभेंदु अधिकारी 8,911 वोटों से आगे

सातवें राउंड की मतगणना के बाद नंदीग्राम सीट से बीजेपी उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी टीएमसी के पबित्र कर के खिलाफ 8,911 वोटों की बढ़त के साथ आगे चल रहे हैं।

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May 4, 2026 12:33 IST

Tamil Nadu Election Results Live: आसनसोल में मतगणना केंद्र के बाहर तनाव, सुरक्षा बलों ने किया लाठीचार्ज

सोमवार को जारी मतगणना के दौरान आसनसोल में काउंटिंग सेंटर के बाहर तनाव की स्थिति पैदा हो गई। आसपास के इलाके से हिंसा के आरोप सामने आने के बाद हालात बिगड़ने लगे। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस और केंद्रीय बल मौके पर पहुंचे और हालात काबू में लाने के लिए लाठीचार्ज किया।

May 4, 2026 12:13 IST

West Bengal Election Results LIVE: पनिहाटी सीट से रत्ना देबनाथ आगे

चुनाव आयोग के शुरुआती रुझानों के मुताबिक, आरजी कर रेप-मर्डर केस की पीड़िता की मां रत्ना देबनाथ पनिहाटी विधानसभा सीट से आगे चल रही हैं। पहले राउंड की मतगणना के बाद टीएमसी के तिर्थंकर घोष फिलहाल पीछे हैं।

May 4, 2026 11:58 IST

Tamil Nadu Election Results Live: एडप्पाडी सीट से EPS 21 हजार से ज्यादा वोटों से आगे

चुनाव आयोग के अनुसार, एआईएडीएमके प्रमुख एडप्पाडी पलानीस्वामी (EPS) एडप्पाडी विधानसभा सीट से 21,000 से अधिक वोटों की बढ़त के साथ आगे चल रहे हैं।

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May 4, 2026 11:48 IST

Kerala Election Results Live: रुझानों में ‘लेफ्ट-मुक्त’ की ओर केरल, UDF को बड़ी बढ़त

केरल के ताजा रुझानों में कांग्रेस की अगुवाई वाला यूडीएफ गठबंधन 95 सीटों पर आगे चल रहा है। वहीं लेफ्ट गठबंधन 41 सीटों पर सिमटता दिख रहा है। बीजेपी के नेतृत्व वाला एनडीए फिलहाल 2 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है।

May 4, 2026 11:34 IST

Tamil Nadu Election Results Live: बढ़त के बीच विजय की सुरक्षा कड़ी

तमिलनाडु में थलापति विजय की अगुवाई वाली टीवीके 102 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। वहीं एआईएडीएमके 73 और डीएमके 48 सीटों पर आगे चल रही है। इन रुझानों के बाद विजय की सुरक्षा बढ़ा दी गई है और उनके घर के बाहर भी सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है।

May 4, 2026 11:27 IST

West Bengal Election Results Live: बंगाल में इन सीटों पर बीजेपी आगे

चुनाव आयोग के अनुसार, पश्चिम बंगाल में बीजेपी कई सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। इनमें मेखलीगंज, माथाभांगा, कूचबिहार उत्तर, सीतलकुची, दिनहाटा, नाटाबाड़ी, तुफानगंज, कुमारग्राम, मदारीहाट, धुपगुड़ी, मयनागुड़ी, राजगंज, नागराकाटा, कालिम्पोंग, माटीगाड़ा-नक्सलबाड़ी, फांसीदेवा, कालीगंज, कुशमंडी, बालुरघाट, हबीबपुर, गाजोल, रतुआ, मणिकचक, मोथाबाड़ी, फरक्का, मुर्शिदाबाद, बुरवान, भारतपुर, कृष्णनगर, चकदाहा, हरिणघाटा, बगदा, बांगांव उत्तर, बादुरिया, बारानगर, हिंगलगंज, गोसाबा, सागर, बरुईपुर पश्चिम, डायमंड हार्बर, सोनारपुर दक्षिण, जादवपुर, बेहाला पूर्व, बेहाला पश्चिम, रशबेहारी, जोरासांको, श्यामपुकुर, मणिकतला, काशीपुर-बेलगछिया, बाली, हावड़ा उत्तर, शिवपुर, उलूबेरिया पूर्व, जगतबल्लवपुर, डोमजूर, श्रीरामपुर, चंपदानी, सिंगूर, चूंचुड़ा, जंगीपाड़ा, हरिपाल, आरामबाग, गोगहाट, नंदकुमार, खेझुरी, कांठी दक्षिण, गोपीबल्लवपुर, झाड़ग्राम, केशियारी, सबांग, पिंगला, खड़गपुर, डेबरा, घाटाल, सालबनी, मिदनापुर, बिनपुर, बंदवान, बलरामपुर, बाघमुंडी, पुरुलिया, काशीपुर, पारा, रघुनाथपुर, छातना, रानीबांध, तिलडांगरा, बांकुड़ा, बरजोड़ा, ओंदा, बिष्णुपुर, मोंटेश्वर, कालना, मेमारी, भातार, पूर्वस्थली उत्तर, कटवा, मंगलपुर, पांडाबेश्वर, दुर्गापुर पूर्व, दुर्गापुर पश्चिम, रानीगंज, जमुरिया, आसनसोल दक्षिण, आसनसोल उत्तर, कुल्टी, बाराबनी, दुबराजपुर और लाबपुर शामिल हैं, जहां पार्टी ने मजबूत बढ़त दर्ज की है।

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May 4, 2026 11:16 IST

West Bengal Election Results Live: बंगाल में बीजेपी ने फिर पकड़ी रफ्तार

पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने एक बार फिर रफ्तार पकड़ ली है और ताजा रुझानों में बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया है। बीजेपी के उम्मीदवार 157 सीटों पर आगे चल रहे हैं, जबकि टीएमसी के उम्मीदवार 124 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं।

May 4, 2026 11:10 IST

Assam Election Results Live: असम में बीजेपी सेंचुरी के करीब, 98 सीटों पर बढ़त

असम में बीजेपी बड़ी जीत की ओर बढ़ती दिख रही है और पार्टी 100 के आंकड़े के करीब पहुंच गई है। ताजा रुझानों के मुताबिक, बीजेपी 98 सीटों पर आगे चल रही है। वहीं कांग्रेस के नेतृत्व वाले गठबंधन के उम्मीदवार 26 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं, जबकि अन्य दल 2 सीटों पर आगे हैं।

May 4, 2026 10:52 IST

Kerala Election Results Live: जनता ने हमारे संदेश को स्वीकार किया- शशि थरूर

शशि थरूर ने कहा कि पार्टी पिछले 10 साल से इस मौके का इंतजार कर रही थी। उन्होंने कहा कि मिली बड़ी बहुमत से सरकार स्थिर रहेगी। थरूर के मुताबिक, जनता ने उनके संदेश को स्वीकार किया है और इसी वजह से उन्हें इतना बड़ा समर्थन मिलता दिख रहा है।

May 4, 2026 10:45 IST

West Bengal Election Results Live: पनिहाटी सीट पर आरजी कर पीड़िता की मां आगे

पनिहाटी विधानसभा सीट से बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहीं आरजी कर रेप पीड़िता की मां शुरुआती रुझानों में आगे चल रही हैं। ताजा आंकड़ों के मुताबिक, वह करीब 3000 वोटों की बढ़त बनाए हुए हैं और मुकाबले में बढ़त बरकरार रखे हुए हैं।