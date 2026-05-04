Election Result 2026 LIVE Updates: देश के चार राज्यों- पश्चिम बंगाल, असम, केरल, तमिलनाडु और एक केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजों की घड़ी आ गई है। वोटों की गिनती जारी है और शुरुआती रुझान सामने आ चुके हैं। पश्चिम बंगाल में टीएमसी और बीजेपी के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिली, लेकिन अब बीजेपी ने बढ़त बना ली है। वहीं असम में बीजेपी आगे चल रही है, केरल में कांग्रेस के नेतृत्व वाला यूडीएफ बढ़त में है, जबकि तमिलनाडु में डीएमके अपनी बढ़त बनाए हुए है। पुडुचेरी में रंगास्वामी की सत्ता बरकरार रहेगी या बदलाव होगा, इसका फैसला भी आज हो जाएगा।

पश्चिम बंगाल की 294 विधानसभा सीटों में से 293 के नतीजे आज आ रहे हैं, क्योंकि एक सीट पर पुनर्मतदान होना है। यहां पहले चरण में 23 अप्रैल को 152 सीटों और दूसरे चरण में 29 अप्रैल को 142 सीटों पर मतदान हुआ था। शुरुआती रुझानों में मुकाबला कड़ा था, लेकिन अब बीजेपी ने मजबूत बढ़त बना ली है।

असम की सभी 126 विधानसभा सीटों पर 9 अप्रैल को मतदान हुआ था। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा के नेतृत्व में बीजेपी जीत की हैट्रिक की उम्मीद कर रही है, जबकि कांग्रेस 10 साल बाद सत्ता में वापसी की कोशिश में है। राज्य में इस बार 85 फीसदी से अधिक मतदान दर्ज किया गया।

तमिलनाडु की 234 सीटों पर 23 अप्रैल को वोटिंग हुई थी, जहां रिकॉर्ड 85.14 फीसदी मतदान हुआ। यहां मुख्यमंत्री एमके स्टालिन की अगुवाई में डीएमके सत्ता में है, जबकि एआईएडीएमके के नेतृत्व वाला एनडीए विपक्ष में है। थलापति विजय की नई पार्टी टीवीके इस बार मुकाबले को त्रिकोणीय बना रही है।

केरल की 140 सीटों पर 9 अप्रैल को एक ही चरण में मतदान हुआ, जिसमें 78.27 फीसदी वोटिंग दर्ज हुई। यहां पिनाराई विजयन के नेतृत्व में एलडीएफ सरकार सत्ता में है। वहीं पुडुचेरी की 30 सीटों पर भी 9 अप्रैल को मतदान हुआ था, जहां 89.97 फीसदी मतदान हुआ। केंद्र शासित प्रदेश में फिलहाल रंगास्वामी के नेतृत्व वाला एनडीए गठबंधन सत्ता में है।