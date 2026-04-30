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Newsम्यूचुअल फंडMutual Fund vs SIF: बेहतर रिटर्न के लिए कौन सा ऑप्शन आपके लिए सही? जानिए पूरी डिटेल

Mutual Fund vs SIF: बेहतर रिटर्न के लिए कौन सा ऑप्शन आपके लिए सही? जानिए पूरी डिटेल

दोनों ही प्रोफेशनल तरीके से मैनेज किए जाते हैं, लेकिन इनकी रणनीति, जोखिम और रिटर्न में बड़ा अंतर होता है। चलिए जानते हैं इन दोनों के बीच क्या अंतर है आपको कैसे अपने लिए सही ऑप्शन को चुनना चाहिए।

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Gaurav Kumar
Gaurav Kumar
UPDATED: Apr 30, 2026 15:08 IST
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Mutual Fund vs SIF: निवेश के ऑप्शन बढ़ने के साथ अब सिर्फ म्यूचुअल फंड ही नहीं, बल्कि SIF (Specialized Investment Fund) भी निवेशकों के बीच चर्चा में है। दोनों ही प्रोफेशनल तरीके से मैनेज किए जाते हैं, लेकिन इनकी रणनीति, जोखिम और रिटर्न में बड़ा अंतर होता है। चलिए जानते हैं इन दोनों के बीच क्या अंतर है आपको कैसे अपने लिए सही ऑप्शन को चुनना चाहिए।

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क्या है म्यूचुअल फंड ?

म्यूचुअल फंड एक ऐसा निवेश माध्यम है, जहां कई निवेशकों का पैसा एक साथ इकट्ठा करके अलग-अलग एसेट्स जैसे शेयर, बॉन्ड और मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में लगाया जाता है। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसमें डाइवर्सिफिकेशन होता है, जिससे जोखिम कम हो जाता है। साथ ही, छोटे निवेशक भी कम रकम से शुरुआत कर सकते हैं और SIP जैसे विकल्प के जरिए धीरे-धीरे निवेश बढ़ा सकते हैं।

क्या है SIF (Specialized Investment Fund)?

SIF यानी Specialized Investment Fund एक थीम या खास सेक्टर पर आधारित निवेश विकल्प है। इसमें पैसा किसी एक खास इंडस्ट्री या ट्रेंड, जैसे टेक्नोलॉजी, AI या इंफ्रास्ट्रक्चर में लगाया जाता है। इसका मकसद उस सेक्टर की ग्रोथ का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाना होता है। हालांकि, क्योंकि निवेश सीमित क्षेत्र में होता है, इसलिए इसमें जोखिम भी ज्यादा होता है।

Mutual Fund vs SIF: क्या है मुख्य अंतर?

म्यूचुअल फंड और SIF के बीच सबसे बड़ा फर्क इनके जोखिम और रिटर्न के पैटर्न में होता है। म्यूचुअल फंड में पैसा कई सेक्टर्स में फैलाया जाता है, जिससे नुकसान का खतरा कम रहता है और रिटर्न SIF की तुलना में स्थिर होता है।

वहीं SIF में फोकस्ड निवेश होने के कारण रिटर्न तेजी से बढ़ सकता है, लेकिन अगर सेक्टर खराब प्रदर्शन करे तो नुकसान भी ज्यादा हो सकता है। इसके अलावा म्यूचुअल फंड नए निवेशकों के लिए आसान और सुरक्षित ऑप्शन माना जाता है, जबकि SIF ज्यादा समझ और अनुभव वाले निवेशकों के लिए बेहतर है।

अपने लिए किसे चुनें?

अगर आप निवेश की शुरुआत कर रहे हैं या कम जोखिम के साथ स्थिर रिटर्न चाहते हैं, तो Mutual Fund आपके लिए सही विकल्प हो सकता है।

लेकिन अगर आप मार्केट को समझते हैं, जोखिम लेने की क्षमता रखते हैं और किसी खास सेक्टर की ग्रोथ पर भरोसा है, तो SIF में निवेश करने पर विचार कर सकते हैं।

Disclaimer: म्यूचुअल फंड्स निवेश बाज़ार जोखिमों के अधीन है। ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Gaurav
Published On:
Apr 30, 2026