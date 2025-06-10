scorecardresearch
छोटे SIP से भी बनेगा करोड़ों का फंड, बस फॉलो करें ये फॉर्मूला

SIP: अगर आप SIP के जरिये करोड़ों रुपये का फंड तैयार करना चाहते हैं तो यह खबर आपके लिए है। आर्टिकल में हम आपको ऐसे फॉर्मूला के बारे में बताएंगे जो छोटे एसआईपी के जरिये करोड़ों का फंड तैयार करने में मदद करेगा।

Priyanka Kumari
New Delhi,UPDATED: Jun 10, 2025 15:59 IST

 फ्यूचर प्लानिंग या फिर किसी गोल को पूरा करने के लिए लोग SIP करना पसंद करते हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार SIP इन्वेस्टर की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। 

कई निवेशकों को लगता है कि करोड़ रुपये के फंड बनाने के लिए उन्हें बड़े SIP में इन्वेस्ट करना होगा, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। निवेशक छोटे एसआईपी के जरिये भी करोड़ रुपये का फंड तैयार कर सकते हैं। हालांकि, इसके लिए उन्हें सही तरीके से निवेश करना होगा। 

हम आपको नीचे एक ऐसे फॉर्मूला (SIP Formula) के बारे में बताएंगे जो करोड़ रुपये का फंड तैयार करने में मदद करेगा। 

कैसे तैयार होगा बड़ा फंड

अगर निवेशक 18 साल तक मंथली 2,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट करते तो वह टोटल 4.32 लाख रुपये का निवेश कर चुके होते। इस निवेश पर उन्हें 19.2 लाख रुपये का कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता यानी उनके पोर्टफोलियो की वैल्यू 23.5 लाख की हो जाती। 

वहीं, अगर निवेशक अपनी इन्वेस्टमेंट को डबल कर देता है यानी ₹4,000 का एसआईपी करता है तो उसका पोर्टफोलियो 47 लाख रुपये का हो जाएगा।

इसी तरह 6,000 रुपये के एसआईपी पर निवेशक 18 साल में 57.6 लाख रुपये का फंड तैयार कर लेते। वहीं, 10,000 रुपये का मंथली इन्वेस्टमेंट पर 1 करोड़ रुपये का फंड तैयार हो जाता। 

अपनाएं ये मंत्र

निवेशकों को कभी भी अपनी एसआईपी बंद नहीं करनी चाहिए। इसके अलावा उन्हें अनुशासित तरीके से इन्वेस्टमेंट करना चाहिए।

अगर पोर्टफोलियो लाल हो जाता है तब निवेशक को घबराहट से पैसे नहीं निकालने चाहिए। निवेशक को समय के साथ अपनी इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना चाहिए। ऐसे में वह जल्द ही बड़ा फंड तैयार कर पाएंगे।

मार्केट एक्सपर्ट सलाह देते हैं कि निवेशकों को अपने इन्वेस्टमेंट के हिसाब से एसआईपी सेलेक्ट करना चाहिए। इसके अलावा सही फंड सेलेक्शन जरूरी है। निवेशक फंड सेलेक्शन के लिए वित्तीय सलाहकार से सलाह ले सकते हैं।

Disclaimer: म्यूचुअल फंड्स निवेश बाज़ार जोखिमों के अधीन है। ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Priyanka Kumari
Jun 10, 2025