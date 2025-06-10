इनएक्टिव Pan Card यूज करने पर देना होता है जुर्माना, बचने के लिए आज ही करें कार्ड का स्टेटस चेक

पैन कार्ड (PAN Card) बेहद जरूरी डॉक्यूमेंट्स है। यह आयकर विभाग जारी करता है। इसका इस्तेमाल फाइनेंशियल कामों के साथ आईडी-प्रूफ के तौर पर भी होता है। देश के कई लोग पैन कार्ड से जुड़ी एक जानकारी से अनजान है।

दरअसल, डेबिट कार्ड (Debit Card) की तरह पैन कार्ड भी इनएक्टिव हो जाता है। कई लोगों को इसकी जानकारी नहीं होती है और वो गलती से इनएक्टिव पैन कार्ड का इस्तेमाल करते हैं। अगर आप भी इनएक्टिव पैन कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो आप परेशानी में आ सकते हैं।

advertisement

सम्बंधित ख़बरें

नियमों के अनुसार इनएक्टिव पैन कार्ड का इस्तेमाल करने पर 1,000 रुपये तक का जुर्माना लग सकता है। ऐसे में अब सवाल आता है कि कैसे चेक करें कि पैन कार्ड एक्टिव है या नहीं। हम आपको नीचे कुछ स्टेप्स बताएंगे जिसके जरिये आप आसानी से चेक कर सकते हैं।

पैन कार्ड एक्टिव स्टेटस ऐसे करें चेक (How to Check Pan Card Active Status)

स्टेप 1: आपको सबसे पहले e-Filing वेबसाइट https://www.incometax.gov.in/iec/foportal/ पर जाना है।

स्टेप 2: अब 'Quick Links' में जाकर 'Verify PAN Status' पर क्लिक करें।

स्टेप 3: इसके बाद अपने पैन में दिए गए नाम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर डालें।

स्टेप 4: अब मोबाइल नंबर पर आए OTP को भरे। इसके बाद आपको शो हो जाएगा कि आपका पैन एक्टिव है या नहीं।

अगर आपका पैन कार्ड इनएक्टिव शो कर रहा है तो आपको यह जरूर चेक करना चाहिए कि आपका पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक है या नहीं। अगर पैन आधार से लिंक नहीं है तो यह काम जल्द से जल्द कर लें। दरअसल, आधार से पैन लिंक न होने की वजह से पैन कार्ड इनएक्टिव हो जाता है।