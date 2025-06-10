विदेशी निवेशकों के साथ इन फंड्स को पंसद आया सुजलॉन एनर्जी शेयर, खरीद ली इतनी हिस्सेदारी

सुजलॉन एनर्जी के शेयरों तेजी के साथ ट्रेड कर रहे हैं। आज सुबह कंपनी के शेयर करीब 2 फीसदी तक चढ़ गए थे। करीब 12 बजे स्टॉक 1.31 फीसदी की तेजी के साथ ₹68.01 प्रति शेयर पर कारोबार कर रही थी। बता दें कि हाल ही में सुजलॉन एनर्जी में बड़ी ब्लॉक डील हुई। इसके बाद यह एनर्जी स्टॉक फोकस में आ गया।

इस ब्लॉक डील के तहत कंपनी के प्रमोटर्स ने 19.8 करोड़ शेयर बेचे। इस सौदे की कुल वैल्यू ₹1300 करोड़ से भी ज्यादा रही। यह डील ₹66.05 प्रति शेयर के औसत भाव पर हुई। इस डील में देश और विदेश के कई बड़े फंड्स ने हिस्सा लिया।

किसने कितने शेयर बेचे?

ब्लॉक डील में तांती परिवार के सदस्यों ने अपनी हिस्सेदारी का एक हिस्सा बेचा। तांती होल्डिंग्स ने 6.69 करोड़ शेयर, रछूदभाई तांती ने 5.08 करोड़ और विनोद तांती ने 5.28 करोड़ शेयर बेचे। इसके अलावा रंभाबेन तांती ने भी 2.75 करोड़ के शेयर बेचे हैं। इस ब्लॉक डील के बाद प्रमोटर्स की हिस्सेदारी 13.21% से घटकर 11.75% रह गई।

किन बड़े निवेशकों ने खरीदे शेयर?

इस ब्लॉक डील में कई घरेलू और विदेशी संस्थागत निवेशकों ने हिस्सा लिया। इनमें आदित्य बिड़ला सन लाइफ म्यूचुअल फंड, बजाज आलियांज लाइफ इंश्योरेंस, गोल्डमैन सैक्स सिंगापुर और गोल्डमैन सैक्स एशिया इक्विटी पोर्टफोलियो जैसे नाम प्रमुख रहे। इनके अलावा आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, मोटिलाल ओसवाल एमएफ, बंधन एमएफ और सुंदरम एमएफ जैसे अन्य फंड्स ने भी इस डील में करोड़ों शेयर खरीदे।

कैसी है शेयर की परफॉर्मेंस

शेयर की परफॉर्मेंस की बात करें तो पिछले एक महीने में शेयर 19.28 फीसदी चढ़ा है। वहीं, साल 2025 में अब तक स्टॉक ने 4 फीसदी का रिटर्न दिया है। इसी तरह शेयर ने बीते 6 महीने में 2.13 फीसदी का मामूली रिटर्न दिया है। एक साल में स्टॉक 43.38 फीसदी चढ़ा है। शेयर ने पांच साल में 1,545 फीसदी का मल्टीबैगर रिटर्न दिया है।

कंपनी के तिमाही नतीजे भी रहे दमदार

मार्च तिमाही (Q4 FY25) के नतीजों में कंपनी का मुनाफा 364% बढ़कर ₹1,181 करोड़ पहुंच गया है। पिछली साल की इसी तिमाही में कंपनी ने ₹254 करोड़ का मुनाफा कमाया था। इस बार टैक्स में ₹600 करोड़ की बचत से कंपनी को बड़ा फायदा हुआ है। साथ ही रेवेन्यू में भी 73.2% की बढ़त दर्ज की गई, जो ₹2179.2 करोड़ से बढ़कर ₹3773.5 करोड़ पर पहुंच गया।

किसके पास कितनी हिस्सेदारी?

मार्च 2025 के शेयरहोल्डिंग डेटा के मुताबिक भारतीय म्यूचुअल फंड्स के पास कंपनी की 4.17% हिस्सेदारी है, लेकिन किसी एक फंड की हिस्सेदारी 1% से ज्यादा नहीं है। वहीं विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों के पास कुल 23.03% हिस्सेदारी है। वैनगार्ड के दो फंड्स वैनगार्ड टोटल इंटरनेशनल स्टॉक इंडेक्स फंड और वैनगार्ड एमर्जिंग मार्केट्स स्टॉक इंडेक्स फंड में हिस्सेदारी है।

सुजलॉन में 56 लाख से ज्यादा रिटेल निवेशकों की 25.12% हिस्सेदारी है, जो ₹2 लाख तक का निवेश रखते हैं। इसके अलावा ₹2 लाख से ज्यादा निवेश करने वाले 4,096 निवेशकों की हिस्सेदारी 13.59% है।