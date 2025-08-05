scorecardresearch
Newsम्यूचुअल फंडJio BlackRock ने लॉन्च किए 5 नए इंडेक्स फंड,12 अगस्त तक खुला रहेगा NFO

Jio BlackRock Asset Management ने 5 नए इंडेक्स फंड लॉन्च किए हैं। यह सभी फंड्स New Fund Offering (NFO) के तहत जारी किए गए हैं। आइए, इन फंड के बारे में विस्तार से जानते हैं।

Priyanka Kumari
New Delhi,UPDATED: Aug 5, 2025 15:50 IST
Jio BlackRock Mutual Fund has received SEBI approval to launch five new low-cost index funds in India, including Nifty 50, Nifty Next 50, Nifty Midcap 150, Nifty Smallcap 250, and a G-Sec debt index fund.
Jio BlackRock Asset Management ने भारत में अपनी पहली पेशकश करते हुए 5 नए इंडेक्स फंड लॉन्च किए हैं। यह सभी फंड्स New Fund Offering (NFO) के तहत जारी किए गए हैं। निवेशक इनमें 12 अगस्त 2025 तक निवेश कर सकते हैं।

नए और पुराने सभी निवेशकों के लिए मौका

कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ सिड स्वामीनाथन ने कहा है कि ये इंडेक्स फंड नए और अनुभवी दोनों तरह के निवेशकों के लिए फायदेमंद हैं। यह फंड्स BlackRock के दशकों पुराने अनुभव और Jio के डिजिटल नेटवर्क का फायदा देते हैं, जिससे भारत के हर कोने में निवेश संभव हो सके।

किस तरह के इंडेक्स फंड लॉन्च हुए हैं?

Jio BlackRock ने जो 5 इंडेक्स फंड लॉन्च किए हैं, वे अलग-अलग निवेश जरूरतों को ध्यान में रखते हैं। इनमें बड़े, मिड और स्मॉल कैप स्टॉक्स के साथ-साथ सरकारी बॉन्ड्स भी शामिल हैं। इसका मतलब है कि निवेशकों को एक बैलेंस्ड और विविध पोर्टफोलियो बनाने का मौका मिलेगा।

Jio BlackRock के ये इंडेक्स फंड्स अब पूरे देश में डिजिटल माध्यम से उपलब्ध हैं। आप इनमें JioFinance App के अलावा Groww, Dhan, INDmoney, Kuvera, Paytm और Zerodha जैसे पॉपुलर निवेश प्लेटफॉर्म्स से निवेश कर सकते हैं।

इसके अलावा अगर आप किसी SEBI पंजीकृत निवेश सलाहकार (RIA) के साथ काम करते हैं तो उनके जरिए भी इन फंड्स में निवेश कर सकते हैं।

Jio और BlackRock की मजबूत साझेदारी

Jio BlackRock Asset Management, Jio Financial Services और BlackRock का 50-50 प्रतिशत का जॉइंट वेंचर है। BlackRock दुनिया की सबसे बड़ी एसेट मैनेजमेंट कंपनी है और Jio भारत की सबसे बड़ी डिजिटल कंपनियों में से एक है।

Disclaimer: म्यूचुअल फंड्स निवेश बाज़ार जोखिमों के अधीन है। ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Priyanka Kumari
Published On:
Aug 5, 2025