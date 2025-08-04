SBI ने लॉन्च किया ऐसा फंड, जहां हर दिन मिलेगा रिटर्न; बस ₹1000 से शुरू करें निवेश

देश की सबसे बड़ी एसेट मैनेजमेंट कंपनी SBI म्यूचुअल फंड ने एक बार फिर निवेशकों को लुभाने के लिए एक नया निवेश ऑप्शन पेश किया है। कंपनी ने 'SBI NIFTY 1D Rate Liquid ETF – Growth' नाम से एक नया एक्सचेंज ट्रेडेड फंड लॉन्च किया है, जो कम जोखिम और हाई लिक्विडिटी वाले ऑप्शन की तलाश कर रहे निवेशकों के लिए शानदार मौका है। इस फंड का न्यू फंड ऑफर (NFO) 4 अगस्त 2025 से खुल गया है और यह 7 अगस्त 2025 को बंद होगा।

ओवरनाइट मार्केट में निवेश का स्मार्ट ऑप्शन

SBI का यह ETF खासतौर पर ओवरनाइट मनी मार्केट में निवेश करता है, जिसमें सरकार की सिक्योरिटीज को गिरवी रखकर लोन दिए जाते हैं। इसे बेहद सुरक्षित माना जाता है क्योंकि इसमें क्रेडिट रिस्क और ब्याज दर जोखिम बहुत कम होता है। इस फंड का उद्देश्य है कि NIFTY 1D Rate Index की परफॉर्मेंस को ट्रैक करते हुए निवेशकों को स्थिर और मार्केट बेस्ड रिटर्न मिले।

फंड के फीचर्स क्या हैं?

यह एक ओपन-एंडेड स्कीम है, जिसमें निवेशक कभी भी एंट्री कर सकते हैं और बाजार खुलने के दौरान इसे खरीद या बेच सकते हैं। इसका ऑफर प्राइस ₹1,000 प्रति यूनिट रखा गया है। इस फंड को अनुभवी फंड मैनेजर जिग्नेश शाह द्वारा मैनेज किया जाएगा, जो SBI के अन्य गवर्नमेंट सिक्योरिटी आधारित ETF भी संभालते हैं। इस ETF का रिस्क प्रोफाइल बेहद कम है और यह खासकर उन लोगों के लिए है जो अपने पैसे को कुछ दिनों या हफ्तों के लिए कहीं सुरक्षित रखना चाहते हैं।

क्यों है निवेश के लिए बेहतर ऑप्शन?

अगर आपके पास कुछ फालतू कैश है जिसे आप बैंक अकाउंट में रखने की बजाय कुछ बेहतर रिटर्न के लिए शॉर्ट टर्म में पार्क करना चाहते हैं तो यह ETF आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। इसकी लिक्विडिटी बहुत ज्यादा है यानी आप जब चाहें तब इसे एक्सचेंज पर बेच सकते हैं। इसके अलावा इसका रिटर्न भी आमतौर पर सेविंग अकाउंट से बेहतर रहता है और रिस्क भी न के बराबर होता है।

