अगर आप सोने में निवेश करना चाहते हैं लेकिन इसकी बढ़ती कीमतों के कारण पीछे हट रहे हैं तो अब आपके लिए एक सुनहरा मौका है। Baroda BNP Paribas Asset Management India ने एक नया फंड Baroda BNP Paribas Gold ETF Fund of Fund (FoF) लॉन्च किया है। यह उन लोगों के लिए बेहतरीन ऑप्शन है जो सोने में निवेश करना चाहते हैं।

कब खुल रहा है यह फंड?

यह New Fund Offer (NFO) 4 अगस्त 2025 से खुलेगा और 14 अगस्त 2025 को बंद हो जाएगा। निवेशक इस फंड में कम से कम ₹1,000 की एकमुश्त राशि से निवेश शुरू कर सकते हैं और इसके बाद ₹1 के मल्टीपल में बढ़ा सकते हैं। अगर आप हर महीने थोड़ा-थोड़ा निवेश करना चाहते हैं तो सिर्फ ₹500 की SIP से भी शुरुआत कर सकते हैं।

क्या है खास?

यह एक ओपन-एंडेड फंड है, यानी जब चाहे पैसा निवेश करें और जब चाहें निकालें। अगर आप 15 दिन के अंदर पैसे निकालते हैं तो 1% एग्जिट लोड देना होगा, लेकिन 15 दिन के बाद कोई शुल्क नहीं लगेगा।

क्यों जरूरी है सोने में निवेश?

Baroda BNP Paribas के CIO - Fixed Income, प्रशांत पिंपले के मुताबिक भारत में लोगों के पास करीब 25,000 टन सोना है, जो दुनिया के टॉप 10 देशों के कुल गोल्ड रिजर्व से ज्यादा है। लेकिन आज सोने की कीमत करीब ₹1 लाख प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गई है, जिससे आम आदमी के लिए सोना खरीदना मुश्किल हो गया है। ऐसे में यह नया ETF Fund एक आसान और कम खर्चीला तरीका है सोने में निवेश करने का।

कौन करेगा इस फंड का संचालन?

इस फंड का मैनेजमेंट गुरविंदर सिंह वासन, माधव व्यास, और स्वप्ना शेलार करेंगे। गुरविंदर वासन के अनुसार, पिछले 10 से 25 सालों में सोने ने इक्विटी जितना या उससे भी बेहतर रिटर्न दिया है। इसके अलावा, जब शेयर बाजार गिरता है तब सोने की कीमतों में अक्सर तेजी आती है। यही कारण है कि सोना आपके पोर्टफोलियो में स्थिरता लाने में मदद कर सकता है।

दुनियाभर में बढ़ती अनिश्चितता और सेंट्रल बैंकों द्वारा सोना खरीदने की होड़ ने इसकी मांग और कीमत दोनों को बढ़ाया है। ऐसे में सोने में निवेश करना एक समझदारी भरा फैसला हो सकता है।