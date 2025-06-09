NFO Alert: बड़ौदा बीएनपी परिबास म्यूचुअल फंड ने लॉन्च की नई स्कीम! ₹500 से कर सकेंगे SIP, चेक करें लेटेस्ट NAV

NFO: भारत में हर साल मेडिकल खर्च बढ़ते जा रहे हैं और लोगों की टॉप प्राथमिकता में उनका स्वाथ्य रहता है। मेडिकल और हेल्थकेयर से जुड़ी कंपनियां हर साल तेजी से अपनी ग्रोथ कर रही हैं और अब तो देश में कोविड केस में भी बढ़ोतरी हो रही है जिसके वजह से एक बार फिर से फार्मा और हेल्थकेयर से जुड़े स्टॉक फोकस में आ गए हैं।

इसी बीच आज बड़ौदा बीएनपी परिबास म्यूचुअल फंड ने एक नए स्कीम, बड़ौदा बीएनपी परिबास हेल्थ एंड वेलनेस फंड (Baroda BNP Paribas Health and Wellness Fund) को लॉन्च किया है जिसके न्यू फंड ऑफर (NFO) का सब्सक्रिप्शन आज से खुल गया है। चलिए इस फंड से जुड़ी अन्य डिटेल भी जानते हैं।

Baroda BNP Paribas Health and Wellness Fund

यह म्यूचुअल फंड स्कीम फार्मा और हेल्थकेयर सेक्टर में निवेश करने वाली एक ओपन एंडेड इक्विटी स्कीम है। इस फंड का एनएफओ आज से यानी सोमावर 9 जून से सब्सक्रिप्शन के लिए खुल चुका है जो 23 जून को बंद होगा। इस एनएफओ का अलॉटमेंट 27 जून को हो सकता है। इस फंड का बेंचमार्क BSE Healthcare Total Return Index है।

इस स्कीम का मकसद फार्मा और हेल्थकेयर कंपनियों के इक्विटी और इक्विटी से संबंधित उपकरणों में मुख्य रूप से निवेश करके लॉन्ग टर्म में पूंजी बनाना है।

संजय चावला बड़ौदा बीएनपी परिबास हेल्थ एंड वेलनेस फंड के वर्तमान फंड मैनेजर हैं। इस फंड के पास वर्तमान में ₹47,481 करोड़ का एसेट अंडर मैनेजमेंट (AUM) है और 09 जून 2025 तक लेटेस्ट NAV ₹10 है।

निवेशक इस फंड में न्यूनतम 500 रुपये की SIP और न्यूनतम 1000 रुपये का Lumpsum निवेश कर सकते हैं।

किन निवेशकों के लिए अच्छा है ये फंड?

ऐसे निवेशक जो मीडियम टर्म से लॉन्ग टर्म के निवेश करना चाहते हैं, निवेशक जो हेल्थकेयर सेक्टर की कंपनियों में निवेश करना चाहते हैं और नए सेक्टर में निवेश के माध्यम से अपने पोर्टफोलियो डायवर्सिफाइ करने वाले निवेशकों के लिए यह स्कीम सही है।