Newsम्यूचुअल फंडBaroda BNP Paribas म्यूचुअल फंड के इस स्कीम के एनएफओ का आज बंद हो रहा सब्सक्रिप्शन, ₹500 में कर सकते हैं SIP

Baroda BNP Paribas म्यूचुअल फंड के इस स्कीम के एनएफओ का आज बंद हो रहा सब्सक्रिप्शन, ₹500 में कर सकते हैं SIP

Baroda BNP Paribas Income Plus Arbitrage Active FoF का एनएफओ 9 मई को सब्सक्रिप्शन के लिए खुला था जो आज बंद हो रहा है।

Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: May 21, 2025 13:45 IST

NFO Closing Today: म्यूचुअल फंड निवेशकों को यह बड़ी खबर है। दरअसल आज Baroda BNP Paribas म्यूचुअल फंड द्वारा लॉन्च किए गए Baroda BNP Paribas Income Plus Arbitrage Active FoF के न्यू फंड ऑफर (NFO) को सब्सक्राइब करने का आज आखिरी दिन है। इस म्यूचुअल फंड स्कीम को मोडरेट रिस्क की कैटेगरी में रखा गया है।

Baroda BNP Paribas Income Plus Arbitrage Active FoF का एनएफओ 9 मई को सब्सक्रिप्शन के लिए खुला था जो आज बंद हो रहा है। यह एक ओपन-एंडेड फंड ऑफ फंड स्कीम है जो मुख्य रूप से बड़ौदा बीएनपी पारिबा म्यूचुअल फंड की आर्बिट्रेज और डेट ओरिएंटेड स्कीम में निवेश करती है

इस एनएफओ का अलॉटमेंट 23 मई को हो सकता है। निवेशक सिर्फ 500 रुपये में SIP और सिर्फ 1000 रुपये से Lumpsum निवेश शुरू कर सकते हैं। 

प्रशांत आर पिंपल बड़ौदा बीएनपी पारिबा इनकम प्लस आर्बिट्रेज एक्टिव एफओएफ के वर्तमान फंड मैनेजर हैं। फंड के पास वर्तमान में ₹47,481 करोड़ का एसेट अंडर मैनेजमेंट (AUM) है और 09 मई 2025 तक लेटेस्ट NAV ₹10 है।

FoF का मतलब?

FoF का मतलब फंड ऑफ फंड (Fund of Funds) है मतलब एक ऐसी म्यूचुअल फंड स्कीम जो मुख्य रूप से उसी म्यूचुअल फंड या अन्य म्यूचुअल फंड की अन्य स्कीम में निवेश करती है।

Baroda BNP Paribas Income Plus Arbitrage Active FoF का मकसद डेट और आर्बिट्रेज स्कीम में निवेश के डायवरसिफिकेशन के माध्यम से नियमित आय और कैपिटल गेन प्रदान करना है। यह फंड 60% एसेट डेट में और 40% एसेट आर्बिट्रेज स्कीम में निवेश करेगा। 

किन निवेशकों के लिए अच्छा है ये फंड?

कंपनी के आधिकारिक वेबसाइट से मिली जानकारी के मुताबिक यह फंड उन निवेशकों के लिए अच्छा है जो निवेशक नियमित आय और कैपिटल गेन करना चाहते हैं और ऐसे निवेशक जो डेट और आर्बिट्रेज स्कीम की यूनिट में निवेश करना चाहते हैं। 

Disclaimer: म्यूचुअल फंड्स निवेश बाज़ार जोखिमों के अधीन है। ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
May 21, 2025