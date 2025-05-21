UPI से पेमेंट करने वालों को मिलेगा कैशबैक, सरकार बना रही बड़ा प्लान

देश में डिजिटल पेमेंट (Digital Payment) को बढ़ावा देने के लिए सरकार एक बड़ा कदम उठाने की तैयारी में है। यूपीआई (UPI) यानी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस ने पेमेंट को इतना आसान बना दिया है कि अब हर छोटा-बड़ा दुकानदार इसे इस्तेमाल कर रहा है। अब सरकार UPI से पेमेंट करने वालों को सीधे फायदा देने की योजना बना रही है।

UPI यूजर को मिलेगा कैशबैक का लाभ

सरकार ऐसा प्लान बना रही है जिसमें अगर कोई ग्राहक UPI से 100 रुपये की खरीदारी करता है तो उससे सिर्फ 98 रुपये ही लिए जाएंगे। इसका मतलब है कि यूजर को 2 रुपये का कैशबैक (Cashback) मिलेगा।

क्रेडिट कार्ड से ज्यादा फायदेमंद होगा UPI

क्रेडिट कार्ड (Credit Card) से पेमेंट करने पर आमतौर पर दुकानदार से 2–3% का चार्ज लिया जाता है, जिसे एमडीआर (MDR – Merchant Discount Rate) कहते हैं। इससे दुकानदार को पूरे पैसे नहीं मिलते। लेकिन UPI पेमेंट पर कोई चार्ज नहीं लगता। इसलिए अब सरकार चाहती है कि जो सेविंग होती है, वो सीधे ग्राहक तक पहुंचे।

इस योजना पर उपभोक्ता मंत्रालय काम कर रहा है। उसका मकसद है कि लोग UPI का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें और उन्हें इसका सीधा लाभ भी मिले। इससे डिजिटल ट्रांजैक्शन (Digital Transactions) को और भी तेजी से बढ़ावा मिलेगा।

जून 2025 में होगा फैसला

PaymentsJournal की रिपोर्ट के अनुसार, जून 2025 में सरकार ई-कॉमर्स कंपनियों, बैंकों, NPCI (National Payments Corporation of India), और अन्य संस्थाओं के साथ बैठक करेगी। इसके बाद योजना का अंतिम रूप तय किया जाएगा। हालांकि कुछ संस्थाएं UPI पर चार्ज लगाने की मांग कर रही हैं, लेकिन फिलहाल सरकार ऐसा करने के मूड में नहीं है।

एक और अच्छी खबर ये है कि 16 जून 2025 से UPI ट्रांजैक्शन का समय आधा हो जाएगा। अब तक पेमेंट पूरा होने में 30 सेकंड लगते थे, लेकिन अब यह सिर्फ 15 सेकंड में हो जाएगा। यह बदलाव NPCI के नए नियम के तहत होगा, जिससे डिजिटल पेमेंट का एक्सपीरियंस और भी तेज और आसान हो जाएगा।