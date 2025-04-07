UPI Credit Line: छोटे खर्चों के लिए नहीं लेना होगा Credit Card से लोन, NPCI लाने वाला है ये तगड़ा फीचर

UPI ने पेमेंट की दुनिया को काफी बदल दिया है। अब छोटे से लेकर बड़े पेमेंट के लिए हम यूपीआई करना पसंद करते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक अभी 40 से 45 करोड़ यूजर्स यूपीआई का इस्तेमाल करते हैं। माना जा रहा है कि जल्द ही यूपीआई से हर महीने 100 से 150 अरब का ट्रांजैक्शन होगा। अगर ऐसा होता है तो दुनिया भर में डिजिटल पेमेंट में भारत अपने नाम नया खिताब कर लेगा।

यूपीआई के आने के बाद से कई यूजर्स को लगता है कि उनके खर्चें ज्यादा हो गए हैं। वहीं, कई यूजर्स का मानना है कि अब छुट्टे पैसे की दिक्कत खत्म हो गई है। डिजिटल पेमेंट को और आसान करने के लिए एनपीसीआई ने यूपीआई लाइट (UPI Lite) और यूपीआई लाइट एक्स ( UPI Lite X) की सुविधा शुरू की है। अब जल्द ही यूपीआई नया फीचर लाएगी, जिससे यूपीआई पेमेंट काफी आसान हो जाएगा।

छोटे खर्चों के लिए मिलेगा लोन

महीने के अंत तक में अकाउंट में काफी कम बैलेंस या फिर जीरो बैलेंस होता है। ऐसे में छोटे खर्चों के लिए यूजर्स को क्रेडिट कार्ड (Credit Card) से लोन लेना पड़ता है। हालांकि, अब ऐसा नहीं है। अब यूजर आसानी से इन खर्चों के लिए यूपीआई से लोन ले सकते हैं। माना जा रहा है कि NPCI भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के साथ एक ऐसा सिस्टम तैयार कर रही है, जिसमें लाखों यूजर्स को फॉर्मल क्रेडिट सिस्टम से लिंक किया जाएगा। हालांकि, इसको लेकर अभी तक NPCI की तरफ से कोई अधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है।

बता दें कि यूपीआई में पहले से ही UPI Credit Line का फीचर है। यह फीचर क्रेडिट कार्ड की तरह ही काम करता है।

ट्रांजैक्शन में बड़ा बदलाव

जहां एक समय घर से बाहर निकलते वक्त पर्स ढूंढा जाता है अब यूपीआई डिजिटल पर्स (Digital Wallet) बन गया है। चाय की टपरी, सब्जी के दुकान से लेकर किसी भी बड़े शोरूम में यूपीआई के जरिये पेमेंट किया जा सकता है। यूपीआई ने जहां एक तरफ लेनदेन में बड़ा बदलाव लाया है तो वहीं दूसरी तरफ यूपीआई के जरिये कई साइबर डिजिटल फ्रॉड (Digital Fraud) भी हो रहे हैं। इन फ्रॉड से बचने के लिए हमें किसी भी यूपीआई पेमेंट से पहले सतर्क रहने की जरूरत है। इसके अलावा हमें कभी भी अनजान लिंक पर क्लिक नहीं करना चाहिए।

