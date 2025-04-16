scorecardresearch
Newsपर्सनल फाइनेंसFake Payment App से कहीं आपको तो नहीं हो रही पेमेंट, फेक UPI ऐप से बचने के लिए क्या करें?

आज के समय में कई लोग Fake Payment App के जरिये पेमेंट करते हैं। इन फेक ऐप से कैसे बचें इसके बारे में आर्टिकल में जानते हैं।

Priyanka Kumari
New Delhi,UPDATED: Apr 16, 2025 15:16 IST
Fake UPI Payment App

आज के समय में डिजिटल फ्रॉड के तरीके लगातार बढ़ रहे हैं। लोगों के साथ कई तरीके से फ्रॉड हो रहा है। अब मार्केट में नया फ्रॉड (Fraud) आया है, जिसे पकड़ पाना आसान नहीं है। दरअसल, पेमेंट ऐप (Payment App) के जरिये फ्रॉड हो रहा है। इस फ्रॉड में ऑनलाइन पेमेंट (Fake Payment App)असली लगती है, लेकिन असल में होती नकली है। जी हां, मार्केट में बहुत सारे फेक यूपीआई पेमेंट ऐप (Fake UPI App) आ गए हैं जिसके जरिये ऑनलाइन पेमेंट में फ्रॉड किया जा रहा है।  

ये ऐप  GPay, PhonePe, Paytm आदि के फेक  वर्जन होते हैं। हैरान करने वाली बात यह है कि इन फेक ऐप के यूजर इंटरफेस (UI), कलर स्कीम और ओवरऑल रंगरूप एक जैसा ही होता है। भले ही यह ऐप एकदम ओरिजनल पेमेंट ऐप लगता है पर इस ऐप से पेमेंट फर्जी होती है।  

कैसे काम करता है ये फेक ऐप

फेक ऐप के जरिये अगर कोई भी पेमेंट करते हैं तो स्मार्टफोन पर पेमेंट सक्सेसफुल का नोटिफिकेशन और टोन भी बजता है। लेकिन, पेमेंट नहीं होती है। नोटिफिकेशन और टोन के कारण लगता है कि पेमेंट हो गई है पर जब बैंक स्टेटमेंट चेक करते हैं तब पता चलता है कि कोई पेमेंट नहीं हुई है।  

फेक पेमेंट ऐप्स से कैसे बचें? (How to Avoid Fake Payment Apps?)

फेक पेमेंट ऐप में स्कैमर्स विश्वास दिलाने की कोशिश करते हैं कि पेमेंट हो गई है, लेकिन वास्तव में कोई पेमेंट नहीं होती है। ऐसे में आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप हर पेमेंट के बाद ऐप में जाकर चेक करें कि वास्तव में पेमेंट हुई है या नहीं। आपको कभी भी नोटिफिकेशन और स्क्रीनशॉट पर भरोसा नहीं करना चाहिए। 

इसके अलावा आपको उन लोगों से सावधान रहने की जरूरत है जो पेमेंट करके जल्दबाजी करते हैं। कई बार दुकान में ऐसे लोग आते हैं जो झटपट पेमेंट करके चले जाते हैं। इस तरह के लोगों से सावधान रहने की जरूरत है। कई बार इन लोगों में स्कैमर्स भी शामिल होते हैं जिसने फेक ऐप के जरिये पेमेंट किया है।

वहीं, मर्चेंट को हमेशा पेमेंट ऐप्स की जानकारी रखनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति किसी अनजान ऐप के जरिये पेमेंट करने की बात करता है तो आपको सावधान रहना चाहिए। 

Edited By:
Priyanka Kumari
Published On:
Apr 16, 2025