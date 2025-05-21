Gold, Silver Price Today: सस्ता सोना खरीदने का सुनहरा मौका! इतना गिर गया भाव - चेक करें लेटेस्ट रेट
Gold Silver Rates Today : बुधवार 21 मई को जहां सोने और चांदी की रिटेल कीमतों में गिरावट देखने को मिल रही है तो वहीं दूसरी ओर मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर आज गोल्ड और सिल्वर के वायदा ट्रेड की कीमतों में उछाल दर्ज किया जा रहा है।
मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर दोपहर 12:32 बजे तक सोने का 5 जून 2025 का फ्यूचर ट्रेड 0.81% या 771 रुपये चढ़कर 95612 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था।
वहीं 4 जुलाई के फ्यूचर ट्रेड वाली चांदी का भाव 0.42% या 412 रुपये की तेजी के साथ 97700 रुपये प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रहा था।
IBJA Gold Rates
सोने की अगर रिटेल कीमतों की बात करें तो 1 ग्राम 24 कैरेट सोने का भाव 9380 रुपये तो वहीं 1 ग्राम 22 कैरेट सोने का भाव 8592 रुपये है।
सोने और चांदी की आज ताजा भाव
आज तक की वेबसाइट के मुताबिक:
- चेन्नई में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 95,031 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,10,600 रुपये प्रति किलोग्राम है।
- मुंबई में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 95,037 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 99,300 रुपये प्रति किलोग्राम है।
- दिल्ली में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 95,183 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,00,000 रुपये प्रति किलोग्राम है।
- पटना में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 95,079 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,00,100 रुपये प्रति किलोग्राम है।
- कोलकाता में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 95,035 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,00,800 रुपये प्रति किलोग्राम है।
- विजयवाड़ा में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 95,045 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,12,000 रुपये प्रति किलोग्राम है।
- चंडीगढ़ में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 95,192 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 99,400 रुपये प्रति किलोग्राम है।
- केरल में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 95,055 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,11,600 रुपये प्रति किलोग्राम है।