Gold, Silver Price Today: सस्ता सोना खरीदने का सुनहरा मौका! इतना गिर गया भाव - चेक करें लेटेस्ट रेट

Gold Silver Rates Today : बुधवार 21 मई को जहां सोने और चांदी की रिटेल कीमतों में गिरावट देखने को मिल रही है तो वहीं दूसरी ओर मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर आज गोल्ड और सिल्वर के वायदा ट्रेड की कीमतों में उछाल दर्ज किया जा रहा है।

मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर दोपहर 12:32 बजे तक सोने का 5 जून 2025 का फ्यूचर ट्रेड 0.81% या 771 रुपये चढ़कर 95612 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था।

वहीं 4 जुलाई के फ्यूचर ट्रेड वाली चांदी का भाव 0.42% या 412 रुपये की तेजी के साथ 97700 रुपये प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रहा था।

सोने की अगर रिटेल कीमतों की बात करें तो 1 ग्राम 24 कैरेट सोने का भाव 9380 रुपये तो वहीं 1 ग्राम 22 कैरेट सोने का भाव 8592 रुपये है।

