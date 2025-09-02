NFO Alert: बंधन म्यूचुअल फंड ने लॉन्च किया भारत का पहला सेक्टर लीडर्स इंडेक्स फंड, 3 सितंबर से खुल रहा है एनएफओ

Bandhan BSE India Sector Leaders Index Fund NFO: बंधन म्यूचुअल फंड ने हाल ही में Bandhan BSE India Sector Leaders Index Fund को लॉन्च किया है। इस नए फंड का न्यू फंड ऑफर कल यानी बुधवार 3 सितंबर को ओपन हो रहा है।

Bandhan BSE India Sector Leaders Index Fund देश का पहला ऐसा इंडेक्स फंड है, जो निवेशकों को अर्थव्यवस्था के अलग-अलग सेक्टर्स के अग्रणी कंपनियों में एक्सक्लूसिव एक्सेस देता है। इस फंड का NFO 3 सितंबर से 17 सितंबर 2025 तक खुला रहेगा।

advertisement

सम्बंधित ख़बरें

यह एक ओपन-एंडेड स्कीम है जो BSE India Sector Leaders Index को ट्रैक करेगी, जिसमें BSE 500 इंडेक्स से चुने गए 21 सेक्टर्स के टॉप तीन कंपनियां (मार्केट कैपिटलाइजेशन के आधार पर) शामिल होती हैं।

कहां से खरीद सकेंगे ये फंड?

निवेशक इस NFO में निवेश लाइसेंस प्राप्त म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स, वित्तीय सलाहकारों, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स या सीधे Bandhan Mutual Fund की वेबसाइट पर जाकर कर सकते हैं।

बंधन एएमसी के सीईओ विशाल कपूर ने कहा कि भारत की कैपिटल मार्केट्स तेजी से बदल रही हैं। इस बदलाव में सेक्टर लीडर्स ने समय-समय पर मजबूती दिखाई है और लंबी अवधि में वैल्यू क्रिएशन की क्षमता साबित की है। इस फंड के जरिए हम निवेशकों को पहली बार आसान और व्यापक पहुंच दे रहे हैं, उन कंपनियों तक जो देश की ग्रोथ स्टोरी को आगे बढ़ा रही हैं।

BSE इंडिया सेक्टर लीडर्स इंडेक्स को थीमैटिक इंडेक्स माना जाता है। यह व्यापक बाजार जैसा रिटर्न देने के साथ कम उतार-चढ़ाव (लोअर वोलैटिलिटी) का ट्रैक रिकॉर्ड रखता है। इसका कारण है- विविधीकरण और मार्केट-कैप वेटिंग, जो किसी एक स्टॉक पर अत्यधिक निर्भरता से बचाता है और स्थिरता लाने में मदद करता है।

बंधन एएमसी के बारे में

साल 2000 में स्थापित बंधन एएमसी लिमिटेड आज 100 से अधिक शहरों में उपस्थित है और देशभर के 790 से अधिक शहरों और कस्बों के निवेशकों तक फैला है। कंपनी 35 लाख से ज्यादा फोलियो मैनेज करती है और म्यूचुअल फंड्स, अल्टरनेटिव्स और PMS जैसे उत्पादों के जरिए निवेशकों को दीर्घकालिक संपत्ति निर्माण का अवसर प्रदान करती है।