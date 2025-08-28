Motilal Oswal Nifty India Defence ETF: डिफेंस सेक्टर पर आधारित म्यूचुअल फंड स्कीमों में से मोतिलाल ओसवाल निफ्टी इंडिया डिफेंस ETF (Motilal Oswal Nifty India Defence ETF) सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाला फंड बनकर उभरा है। पिछले 6 महीनों में इसने 41.15% का एब्सोल्यूट रिटर्न दिया है। इसी फंड हाउस की दूसरी स्कीम मोतिलाल ओसवाल निफ्टी इंडिया डिफेंस इंडेक्स फंड भी करीब 40.63% रिटर्न दे चुका है।

Motilal Oswal Nifty India Defence ETF: टॉप होल्डिंग्स

जुलाई 2025 तक इस ETF की सबसे बड़ी हिस्सेदारी हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स (21.12%) और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स (21.06%) में रही। इनके अलावा सोलर इंडस्ट्रीज (14.62%), मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स (8.88%), कोचीन शिपयार्ड (6.32%), और भारत डायनेमिक्स (6.30%) प्रमुख होल्डिंग्स में शामिल हैं। अन्य टॉप स्टॉक्स में अस्ट्रा माइक्रोवेव (3.43%), डेटा पैटर्न्स (3.30%), गार्डन रीच शिपबिल्डर्स (3.23%) और BEML (3.19%) शामिल रहे।

लॉन्च के बाद से इस ETF ने अब तक कुल 6.66% का रिटर्न दिया है। पिछले नौ महीनों में इसने 18.04% की बढ़त दर्ज की, जबकि एक साल की अवधि में इसका रिटर्न 6.76% रहा। हालांकि, हालिया समय में इसमें कमजोरी देखने को मिली है और पिछले तीन महीनों में यह 12.05% और पिछले एक महीने में 5.88% तक गिर चुका है।

अन्य डिफेंस फंड्स का क्या हाल?

दूसरी ओर, डिफेंस सेक्टर पर आधारित अन्य फंड्स ने मजबूत प्रदर्शन किया है। जैसे Groww Nifty India Defence ETF ने 6 महीने में 40.75%, Aditya Birla SL Nifty India Defence Index Fund ने 40.31%, और Groww Nifty India Defence ETF FOF ने 40.11% का रिटर्न दिया है। वहीं, एक्टिवली मैनेज्ड HDFC Defence Fund ने भी 34.87% का अच्छा रिटर्न दिया है।

रक्षा-सेक्टर पर बनी बढ़ती घरेलू मांग और सरकारी ऑर्डर बुक के चलते इस कैटेगरी के फंड्स ने हाल के महीनों में निवेशकों को शानदार रिटर्न दिए हैं।