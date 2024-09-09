विश्व कौशल 2024 के लिए भारत की 60 सदस्यीय टीम फ्रांस के लियोन पहुंच गई है। यह टीम दुनिया की सबसे बड़ी कौशल प्रतियोगिता में हिस्सा लेने आई है। भारत ने इस बार अब तक का सबसे बड़ा दल भेजा है, जिसमें 52 विभिन्न कौशल में प्रतिस्पर्धा होगी। यह प्रतियोगिता 10 से 15 सितंबर तक चलेगी, जिसमें 70 से अधिक देश भाग ले रहे हैं। इस बार की टीम में महिलाओं ने भी पारंपरिक रूप से पुरुष प्रधान क्षेत्रों जैसे वेल्डिंग और प्लंबिंग में हिस्सा लिया है। टीम में भारत के सभी हिस्सों से, मिजोरम से लेकर जम्मू-कश्मीर तक के प्रतिभागी शामिल हैं।

advertisement

सम्बंधित ख़बरें

वर्ल्ड स्किल्स 2024

7 सितंबर को वर्ल्ड स्किल्स 2024 में, कौशल प्रबंधन योजना में निर्धारित दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए सावधानीपूर्वक प्रतियोगिता की तैयारी की गई। विभिन्न कौशल के विशेषज्ञ पूरी तरह से कार्यस्थानों की स्थापना, उपकरणों और उपकरणों को अंतिम रूप देने और निष्पक्ष और मानकीकृत प्रतियोगिता वातावरण सुनिश्चित करने के लिए तकनीकी विनिर्देशों को संरेखित करने में लगे हुए हैं। ल्योन में आयोजित वर्ल्ड स्किल्स 2024 में, प्रतियोगिता समिति के प्रतिनिधियों (CCD) ने भी नियमों की सावधानीपूर्वक जांच करके और किसी भी संभावित मुद्दे या विवाद को हल करके कार्यक्रम के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये प्रतिनिधि सभी नियमों का पालन करने, विवादों का प्रबंधन करने और प्रतियोगिता प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न होने वाली किसी भी विसंगति को दूर करके प्रतियोगिता की अखंडता बनाए रखने के लिए जिम्मेदार हैं। टर्निंग और मिलिंग के लिए CCD के रूप में कार्य करते हुए भारत ने इन परिशुद्धता-आधारित कौशल श्रेणियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने सुनिश्चित किया कि टर्निंग और मिलिंग से संबंधित सभी तकनीकी पहलू, जैसे मशीन कैलिब्रेशन, टूल सेटअप और टास्क अलाइनमेंट, वर्ल्ड स्किल्स मानकों के अनुसार संचालित किए गए। प्रत्येक कौशल श्रेणी में विशेषज्ञों ने सुरक्षा प्रोटोकॉल, प्रतियोगिता कार्यों और मूल्यांकन मानदंडों पर विस्तृत जांच की, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सुचारू निष्पादन के लिए सब कुछ सही जगह पर हो। यह चरण यह सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण था कि दुनिया भर के प्रतिभागी समान स्तर पर प्रतिस्पर्धा करें, और WorldSkills के उत्कृष्टता और अखंडता के उच्च मानकों का पालन करें।

अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता दौरा

कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा शिक्षा मंत्रालय के राज्य मंत्री जयंत चौधरी टीम भारत का उत्साहवर्धन करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता का दौरा करेंगे। अपनी यात्रा के दौरान वे वैश्विक स्तर पर कौशल पर संवाद को आगे बढ़ाने के लिए भागीदार देशों के प्रतिनिधियों से भी मिलेंगे। मंत्री जयंत चौधरी ने टीम को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि पिछले संस्करण में भारत 11वें स्थान पर रहा था और इस बार उम्मीद है कि टीम शीर्ष 10 में आएगी। उन्होंने यह भी कहा कि भारत का प्रतिनिधित्व करना एक बड़ी बात है और यह हमारे प्रतिभागियों के लिए एक खास मौका है।प्रतियोगिता के लिए सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। विशेषज्ञों ने प्रतियोगिता स्थल पर सभी उपकरणों को तैयार किया और सुरक्षा प्रोटोकॉल का निरीक्षण किया। इस प्रतियोगिता में भारत के 52 कौशल श्रेणियों में 70 से अधिक देशों के प्रतिभागियों से मुकाबला होगा। भारत की टीम को तैयार करने में 52 से अधिक विशेषज्ञ और 100 से ज्यादा उद्योग और शैक्षणिक संस्थान शामिल रहे हैं। इन प्रतिभागियों ने विभिन्न कंपनियों और संस्थानों से कठोर प्रशिक्षण लिया है। प्रतियोगिता में निर्माण, विनिर्माण, सूचना प्रौद्योगिकी और कला जैसे क्षेत्रों में उत्कृष्टता प्रदर्शित की जाएगी। भारतीय दल ने नई दिल्ली में 1-3 सितंबर के बीच अंतिम प्रशिक्षण पूरा किया, जिसमें योग, मानसिक शक्ति और पोषण संबंधी सलाह शामिल थी।

advertisement

52 से अधिक वर्ल्डस्किल्स विशेषज्ञ और 100 से अधिक उद्योग और शैक्षणिक साझेदारों से प्रशिक्षण सहायता

52 से अधिक वर्ल्डस्किल्स विशेषज्ञ और 100 से अधिक उद्योग और शैक्षणिक साझेदारों से प्रशिक्षण सहायता, भारतीय दल के प्रशिक्षण और तैयारी में शामिल रही है, जो वर्ल्डस्किल्स ल्योन में अपने देश का प्रतिनिधित्व करने वाले सबसे बड़े समूहों में से एक है। भारतीय दल ने प्रशिक्षण के अंतिम चरण में 1-3 सितंबर, 2024 के बीच नई दिल्ली में योग सत्र, मानसिक शक्ति में सुधार के लिए मनोवैज्ञानिक परीक्षण, पोषण संबंधी सलाह और विभिन्न अन्य मार्गदर्शन शामिल किया।