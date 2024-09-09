Car Discount Offer: Tata Motors की गाड़ियों पर तगड़ा डिस्काउंट

टाटा मोटर्स ने अपनी अब तक की सबसे बड़ी 'फेस्टिवल ऑफ कार्स' की शुरुआत की है, जिसमें कारों और एसयूवी पर तगड़ा डिस्काउंट मिल रहा है। इस फेस्टिव प्रमोशन के तहत, ग्राहक 31 अक्टूबर 2024 तक ₹2.05 लाख तक की छूट पा सकते हैं।

त्यौहारी सीज़न का जश्न मनाने के लिए, टाटा मोटर्स अपने पेट्रोल, डीज़ल और सीएनजी से चलने वाले वाहनों पर भारी कीमत में कटौती कर रही है। कुछ कारों की डिटेल्स हमने नीचे दी हैं

टियागो: कीमत 4.99 लाख रुपये से शुरू, 65,000 रुपये तक की छूट।

टिगोर: अब कीमत ₹5.99 लाख, ₹30,000 तक की बचत।

अल्ट्रोज़: कीमत ₹6.49 लाख से शुरू, ₹45,000 तक की छूट।

नेक्सन: ₹7.99 लाख से उपलब्ध, ₹80,000 तक की बचत के साथ।

हैरियर: कीमत ₹14.99 लाख, ₹1.6 लाख तक की छूट।

सफारी: कीमत ₹15.49 लाख से शुरू, ₹1.8 लाख तक की बचत।

ये छूट प्रत्येक मॉडल के विशिष्ट वेरिएंट के आधार पर अलग-अलग होती है। सबसे बड़ी कीमत में कटौती हैरियर और सफारी एसयूवी पर की गई है, जिससे बड़ी गाड़ियों में दिलचस्पी रखने वालों के लिए यह एक बेहतरीन समय है।

इस कटौती के अलावा टाटा मोटर्स अपने शोरूम पर उपलब्ध 45,000 रुपये तक के एक्सचेंज बोनस जैसे अतिरिक्त उपभोक्ता लाभ भी दे रही है। ये अतिरिक्त ऑफ़र उन ग्राहकों के लिए सौदे को और भी बेहतर बनाते हैं जो अपनी पुरानी कारों को बदलकर टाटा का नया मॉडल खरीदना चाहते हैं।

'कार महोत्सव' ऑफर 31 अक्टूबर तक उपलब्ध रहेंगे।