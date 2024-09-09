Noida में खुलेगा Ikea का स्टोर, सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया शिलान्यास
आईकिया की स्थापना 1943 में इंगवार कंपार्ड (Ingvar Kamprad) ने स्वीडन में की थी। शुरुआत में यह एक मेल-ऑर्डर कंपनी थी जो छोटे उत्पादों जैसे पेन, घड़ियां, गहने, और अन्य घरेलू सामान बेचती थी। 1948 में कंपनी ने फर्नीचर बेचना शुरू किया, और उसके बाद यह फर्नीचर में ही विशेषज्ञ बन गई।
रेडीमेड फर्नीचर की दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी Ikea के नोएडा में प्रस्तावित स्टोर का शिलान्यास यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया है। शिलान्यास के दौरान यूपी के औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल नंदी भी मौजूद थे। आईकिया के इस स्टोर का निर्माण नोएडा के सेक्टर 51 में होगा। इसके लिए कंपनी करीब 6000 करोड़ का निवेश करेगी।
आईकिया (IKEA)
आईकिया (IKEA) के स्टोर बाकी फर्नीचर रिटेल स्टोर्स से कई मामलों में अलग हैं।आईकिया का स्टोर एक सेल्फ-सर्विस मॉडल पर आधारित होता है, जहां ग्राहक उत्पादों को देख सकते हैं, चुन सकते हैं और खुद ही खरीदारी प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। स्टोर्स में ग्राहकों को उत्पादों को सीधे लेने और असेंबल करने की सुविधा दी जाती है।आईकिया का फर्नीचर फ्लैट-पैक होता है, यानी उसे असेंबल करने के लिए ग्राहकों को खुद मैन्युअल मिलती है। इससे लागत में कमी आती है और शिपिंग भी आसान हो जाती है। ईकिया के स्टोर्स में रूम सेटअप के रूप में उत्पादों को प्रदर्शित किया जाता है। इससे ग्राहकों को यह आइडिया मिलता है कि वे अपने घर में आईकिया का फर्नीचर कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं।
कहां बनाए जाते हैं Ikea के स्टोर
आईकिया के स्टोर अक्सर बड़ी जगहों पर बनाए जाते हैं। इनमें बड़ी ओपन एरिया, कैफेटेरिया, और बच्चों के लिए खेलने की जगह भी शामिल होती है। इनका उद्देश्य ग्राहकों को एक अनुभव प्रदान करना है, न कि केवल खरीदारी तक सीमित रखना।
Ikea की शुरूआत
