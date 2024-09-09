scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
NewsकारोबारYamuna Authority Plots : नवरात्रि पर मिल सकता है यमुना अथॉरिटी का प्लॉट खरीदने का मौका

Yamuna Authority Plots : नवरात्रि पर मिल सकता है यमुना अथॉरिटी का प्लॉट खरीदने का मौका

पिछली बार आवासीय योजना में करीब दो लाख लोगों ने आवेदन किया था। इसका ड्रा 8 अक्तूबर को होना है। इतनी संख्या में आवेदन के बाद लग रहा है कि लोग फ्लैट की बजाए प्लॉट को तरजीह दे रहे हैं। ग्रेटर नोएडा और यमुना अथारिटी वैसे भी काफी कम प्लॉट की योजना लॉन्च करती है। प्लाट को लेकर लोगों का नजरिया बदल रहा है अब लोगों को लगता है कि प्लाट ज्यादा बेहतर ऑप्शन है।

Advertisement
Ankur Tyagi
Ankur Tyagi
New Delhi,UPDATED: Sep 9, 2024 14:56 IST
यमुना अथॉरिटी नवरात्रि के अवसर पर लगभग 2,000 प्लॉट की नई आवासीय योजना लाने की तैयारी कर रहा है
यमुना अथॉरिटी नवरात्रि के अवसर पर लगभग 2,000 प्लॉट की नई आवासीय योजना लाने की तैयारी कर रहा है

नवरात्रि और दीवाली पर अगर आप घर या प्लाट खरीदने की सोच रहे हैं तो यमुना अथारिटी आपको मौका देने जा रही है। प्राधिकरण नवरात्रि (Navratri) के अवसर पर लगभग 2,000 प्लॉट की नई आवासीय योजना लाने की तैयारी कर रहा है। ये योजना उन लोगों के लिए फिर से एक मौका होगा जो पिछली योजना में प्लाट खरीद नहीं पाए थे या फिर आवेदन किया था लेकिन उनका ड्रा नहीं निकला था।

advertisement

सम्बंधित ख़बरें

जेवर एयरपोर्ट

ये योजना बिल्कुल जेवर एयरपोर्ट के पास होगी। इसके लिए बाकायदा यूपी रेरा में पंजीकरण शुरू हो गया है। पिछली योजना में काफी लोग आवेदन नहीं कर पाए थे लेकिन इस बार आपको मौका मिलने जा रहा है।

कल लॉन्च होगी योजना

पिछली बार आवासीय योजना में करीब दो लाख लोगों ने आवेदन किया था। इसका ड्रा 8 अक्तूबर को होना है। इतनी संख्या में आवेदन के बाद लग रहा है कि लोग फ्लैट की बजाए प्लॉट को तरजीह दे रहे हैं। ग्रेटर नोएडा और यमुना अथारिटी वैसे भी काफी कम प्लॉट की योजना लॉन्च करती है। प्लाट को लेकर लोगों का नजरिया बदल रहा है अब लोगों को लगता है कि प्लाट ज्यादा बेहतर ऑप्शन है।

पंजीकरण

इस बार भी जो योजना आएगी वो ऑनलाइन होगी और यमुना अथारिटी की वेबसाइट के जरिए आप पंजीकरण कर सकते हैं और सारी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी।

Edited By:
Abhishek
Published On:
Sep 9, 2024