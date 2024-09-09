नवरात्रि और दीवाली पर अगर आप घर या प्लाट खरीदने की सोच रहे हैं तो यमुना अथारिटी आपको मौका देने जा रही है। प्राधिकरण नवरात्रि (Navratri) के अवसर पर लगभग 2,000 प्लॉट की नई आवासीय योजना लाने की तैयारी कर रहा है। ये योजना उन लोगों के लिए फिर से एक मौका होगा जो पिछली योजना में प्लाट खरीद नहीं पाए थे या फिर आवेदन किया था लेकिन उनका ड्रा नहीं निकला था।

जेवर एयरपोर्ट

ये योजना बिल्कुल जेवर एयरपोर्ट के पास होगी। इसके लिए बाकायदा यूपी रेरा में पंजीकरण शुरू हो गया है। पिछली योजना में काफी लोग आवेदन नहीं कर पाए थे लेकिन इस बार आपको मौका मिलने जा रहा है।

कल लॉन्च होगी योजना

पिछली बार आवासीय योजना में करीब दो लाख लोगों ने आवेदन किया था। इसका ड्रा 8 अक्तूबर को होना है। इतनी संख्या में आवेदन के बाद लग रहा है कि लोग फ्लैट की बजाए प्लॉट को तरजीह दे रहे हैं। ग्रेटर नोएडा और यमुना अथारिटी वैसे भी काफी कम प्लॉट की योजना लॉन्च करती है। प्लाट को लेकर लोगों का नजरिया बदल रहा है अब लोगों को लगता है कि प्लाट ज्यादा बेहतर ऑप्शन है।

पंजीकरण

इस बार भी जो योजना आएगी वो ऑनलाइन होगी और यमुना अथारिटी की वेबसाइट के जरिए आप पंजीकरण कर सकते हैं और सारी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी।