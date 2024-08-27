scorecardresearch
NCR में फिर से घरों की बहार, आम्रपाली लाएगा 10 हजार नए फ्लैट्स!

NBCC आम्रपाली की अटकी परियोजनाओं में 10 हजार से अधिक नए फ्लैट बनाने की योजना बना रहा है। यह कदम उन परियोजनाओं में फिर से जान डालने और ग्राहकों को उनके सपनों का घर देने की दिशा में एक बहुत प्रयास है, जो लंबे समय से फंसे हुए थे।

Adarsh
New Delhi,UPDATED: Aug 27, 2024 16:29 IST
NBCC आम्रपाली की अटकी परियोजनाओं में 10 हजार से अधिक नए फ्लैट बनाने की योजना बना रहा है। यह कदम उन परियोजनाओं में फिर से जान डालने और ग्राहकों को उनके सपनों का घर देने की दिशा में एक बहुत प्रयास है, जो लंबे समय से फंसे हुए थे।

खाली पड़ी जगहों का इस्तेमाल करने का निर्णय

इस योजना के तहत, आम्रपाली ग्रुप ने अपनी मौजूदा परियोजनाओं में खाली पड़ी जगहों का इस्तेमाल करने का निर्णय लिया है। इसके लिए अतिरिक्त टावर बनाए जाएंगे, जिससे परियोजनाओं में फ्लैटों की संख्या बढ़ाई जा सके। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए ग्रुप ने प्राधिकरण से पर्चेबल फ्लोर एरिया रेशियो (एफएआर) लेने की योजना पर काम शुरू कर दिया है। एफएआर में किसी इमारत के कुल फ्लोर एरिया को प्लॉट के क्षेत्रफल से विभाजित करके निकाला जाता है। इस रेशियो के आधार पर यह निर्धारित किया जाता है कि किसी विशेष प्लॉट पर कितनी ऊंचाई तक और कितना निर्माण किया जा सकता है।

आम्रपाली ग्रुप की ये योजना ग्राहकों के लिए उम्मीद की किरण

आम्रपाली ग्रुप की ये योजना ग्राहकों के लिए उम्मीद की किरण बन सकती है, जिन्होंने वर्षों से अपने फ्लैटों का इंतजार किया है। जब यह परियोजनाएं पहली बार लॉन्च की गई थीं, तो उन्होंने ग्राहकों के बीच बड़ी उम्मीदें जगाई थीं। लेकिन समय के साथ, कंपनी विभिन्न कानूनी और वित्तीय मुद्दों में फंस गई, जिससे इन परियोजनाओं का निर्माण रुक गया। अब, इस नए प्रयास के साथ, उम्मीद की जा रही है कि समूह अपने वादों को पूरा कर सकेगा।

इस योजना का एक और महत्वपूर्ण पहलू

इस योजना का एक और महत्वपूर्ण पहलू ये है कि इससे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में रियल एस्टेट बाजार को भी नई ऊर्जा मिलेगी। आम्रपाली की परियोजनाओं फिर से शुरू करने से केवल कंपनी की छवि में सुधार होगा, बल्कि ये उस विश्वास को फिर से जगा सकता है जो ग्राहकों ने भारतीय रियल एस्टेट बाजार में खो दिया था। हालांकि, इस योजना की सफलता कई कारकों पर निर्भर करेगी, जिसमें नियामक मंजूरियों से लेकर वित्तीय प्रबंधन तक शामिल हैं। आम्रपाली समूह को यह सुनिश्चित करना होगा कि वे न केवल नई मंजिलों का निर्माण करें, बल्कि उन ग्राहकों की भी उम्मीदों पर खरा उतरें, जिन्होंने वर्षों से अपने घर का सपना देखा है।

