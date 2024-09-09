scorecardresearch
Amarpali NBCC Projects Registry: अगले महीने हो सकती है आम्रपाली के 5 प्रोजेक्ट्स में रजिस्ट्री

कंडीशनल एनओसी जारी होने के बाद आम्रपाली के 12 हजार बायर्स की रजिस्ट्री का रास्ता साफ हो जाएगा। गौरतलब है कि आम्रपाली के इन फ्लैट्स का निर्माण एनबीसीसी ने किया है।

Ankur Tyagi
New Delhi,UPDATED: Sep 9, 2024 13:32 IST
ग्रेटर नोएडा वेस्ट स्थित आम्रपाली के हजारों बायर्स के लिए अच्छी खबर ये आई है कि अब अगले महीने उनके मकानों की रजिस्ट्री हो सकेगी। ग्रेटर नोएडा अथारिटी कंडीशनल एनओसी देगी। दरअसल ग्रेटर नोएडा अथारिटी का बकाया है लेकिन कंडीशनल एनओसी का मतलब ये है कि अथारिटी रजिस्ट्री को नहीं रोकेगी।

कंडीशनल एनओसी

कंडीशनल एनओसी जारी होने के बाद आम्रपाली के 12 हजार बायर्स की रजिस्ट्री का रास्ता साफ हो जाएगा। गौरतलब है कि आम्रपाली के इन फ्लैट्स का निर्माण एनबीसीसी ने किया है। इससे बायर्स को ये भी फायदा होगा कि सर्कल रेट बढ़ने से पहले वो रजिस्ट्री करा सकेंगे। गौरतलब है कि नोएडा और ग्रेटर नोएडा में सर्कल रेट बढ़ने वाले हैं और इससे पहले अगर बायर्स को मौका मिला तो उन्हें सस्ते में रजिस्ट्री कराने का मौका मिलेगा। 

नोएडा और ग्रेटर नोएडा में बढ़ने वाले सर्कल रेट

मीडिया में रिपोर्ट्स के मुताबिक नोएडा और ग्रेटर नोएडा में सर्किल रेट बढ़ने वाले हैं। इसे लेकर नोएडा और ग्रेटर नोएडा प्रशासन की मीटिंग जारी है। प्रशासन ने इस पर रिपोर्ट मांगी है। अगले एक से दो महीने में जमीन और फ्लैट के सर्किल रेट में 20-25 प्रतिशत का इजाफा होने की संभावना है। हालांकि इसकी अभी तक कोई अधिकारिक पुष्टी नहीं हुई है। हालांकि सर्किल रेट बढ़ने के बाद प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री पर लगने वाली स्टांप ड्यूटी महंगी हो जाएगी। जिससे होम बायर्स को ज्यादा पैसा चुकाना होगा।

